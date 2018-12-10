Фанаты Загитовой затравили еще одну олимпийскую призерку
Фанаты олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой затравили в
Фанаты олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой затравили в
В интервью «Спорт-Экспрессу» Слуцкая заявила, что россиянка Елизавета Туктамышева больше заслуживала второго места в финале
«О Аллах, кроме которого нет иного божества и у которого самые прекрасные имена, пусть Ирина Слуцкая и ее дети умрут в течение будущего 2019 года», — написал один из них. «Как вам не стыдно травить ребенка? У самой ведь дети растут. Она вам поперек горла стоит со своей медалью?» — отреагировал другой.
«Просто
16 ноября болельщики Загитовой ополчились против российского фигуриста Максима Транькова, который заявил, что никто из спортсменов не болел за Загитову на Олимпиаде в Пхенчхане — все поддерживали Евгению Медведеву. В итоге 15-летняя Загитова стала чемпионкой, а Медведева взяла серебро.
В комментариях в Instagram пользователи начали желать ему умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, «сломать позвоночник и ходить под себя», ослепнуть и оглохнуть.