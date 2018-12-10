Слуцкая: Неадекваты, проваливайте куда подальше
Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая в своем аккаунте Instagram жестко ответила критикам, которые не считают японку Рику Кихиру достойной соперницей для россиянок.
Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая в своем аккаунте Instagram жестко ответила критикам, которые не считают японку Рику Кихиру достойной соперницей для россиянок.
Ранее 39-летняя спортсменка призналась, что считает Евгению Медведеву одной из лучших фигуристок, несмотря на то что та не попала в Финал
«Ну что, дорвались,