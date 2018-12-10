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10 декабря, источник: Р-Спорт

Слуцкая: Неадекваты, проваливайте куда подальше

Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая в своем аккаунте Instagram жестко ответила критикам, которые не считают японку Рику Кихиру достойной соперницей для россиянок.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее 39-летняя спортсменка призналась, что считает Евгению Медведеву одной из лучших фигуристок, несмотря на то что та не попала в Финал Гран-при.

«Ну что, дорвались, псевдо-поклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее на финале! И она достойный соперник для лидеров! Борьба всегда была, есть, и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет! Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты, проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. “Умники” сидящие задницами на диване», — написала Слуцкая.

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