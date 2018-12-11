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22:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бекмамбетов поможет снять фильм по сценарию убитого фигуриста Тена

В 2019 году на экраны выйдет фильм, снятый по сценарию фигуриста Дениса Тена, сообщает «Спутник». Съемками его займется знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

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Источник: РИА "Новости"

Денис Тен получил смертельное ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, пытавшихся украсть зеркала его автомобиля. Трагедия произошла 19 июля в Алма-Ате. За шесть дней до гибели он добился успеха в конкурсе сценариев, который проводила студия Бекмамбетова Bazelevs Production. Сценарий Тена дошел до полуфинала.

«Я планирую поехать в Казахстан, встретиться с мамой Дениса, — рассказал Бекмамбетов. — Нас поддерживают спонсоры, которые выделили достаточное количество денег. Этот фильм точно будет снят и выйдет на экраны в следующем году, как мы и обещали. Мечта Дениса будет реализована».

Продюсировать картину будет Фонд имени Дениса Тена.

Денис Тен хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife — когда действие происходит исключительно на экране компьютера. Его история рассказывает об отношениях глухой девушки и немого юноши.

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