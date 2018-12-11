Бекмамбетов поможет снять фильм по сценарию убитого фигуриста Тена

Источник: РИА "Новости"

Денис Тен получил смертельное ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, пытавшихся украсть зеркала его автомобиля. Трагедия произошла 19 июля в Алма-Ате. За шесть дней до гибели он добился успеха в конкурсе сценариев, который проводила студия Бекмамбетова Bazelevs Production. Сценарий Тена дошел до полуфинала.

«Я планирую поехать в Казахстан, встретиться с мамой Дениса, — рассказал Бекмамбетов. — Нас поддерживают спонсоры, которые выделили достаточное количество денег. Этот фильм точно будет снят и выйдет на экраны в следующем году, как мы и обещали. Мечта Дениса будет реализована».

Продюсировать картину будет Фонд имени Дениса Тена.