Бекмамбетов поможет снять фильм по сценарию убитого фигуриста Тена
В 2019 году на экраны выйдет фильм, снятый по сценарию фигуриста Дениса Тена, сообщает «Спутник». Съемками его займется знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
В 2019 году на экраны выйдет фильм, снятый по сценарию фигуриста Дениса Тена, сообщает «Спутник». Съемками его займется знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
Денис Тен получил смертельное ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, пытавшихся украсть зеркала его автомобиля. Трагедия произошла 19 июля в
«Я планирую поехать в Казахстан, встретиться с мамой Дениса, — рассказал Бекмамбетов. — Нас поддерживают спонсоры, которые выделили достаточное количество денег. Этот фильм точно будет снят и выйдет на экраны в следующем году, как мы и обещали. Мечта Дениса будет реализована».
Продюсировать картину будет Фонд имени Дениса Тена.
Денис Тен хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife — когда действие происходит исключительно на экране компьютера. Его история рассказывает об отношениях глухой девушки и немого юноши.