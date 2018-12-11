Вице-президент ISU Лакерник уверен, что Загитова способна побеждать Кихиру

Источник: ИТАР-ТАСС

10 декабря завершился финал Гран-при в канадском Ванкувере. Победу одержала 16-летняя Кихира, набрав 233,12 балла. Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова заняла второе место (226,53). В короткой программе Кихира набрала 82,51 балла, побив ранее принадлежавший Загитовой мировой рекорд (80,78).

«Кихира — спортсменка, которая владеет тройным акселем. Это один из самых сложных прыжков на сегодняшний день, и если ей удается его исполнить, она является претендентом на самые высокие места. Без этого акселя все смотрится по-другому. Но соревноваться с ней можно», — сказал Лакерник.

Для Кихиры текущий сезон является первым на взрослом уровне, она пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и Франции. Японская фигуристка является первой девушкой в истории фигурного катания, которой удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.