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22:35 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент ISU Лакерник уверен, что Загитова способна побеждать Кихиру

ТАСС, 11 декабря. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник уверен, что россиянка Алина Загитова сможет конкурировать с японкой Рикой Кихирой. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Источник: ИТАР-ТАСС

10 декабря завершился финал Гран-при в канадском Ванкувере. Победу одержала 16-летняя Кихира, набрав 233,12 балла. Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова заняла второе место (226,53). В короткой программе Кихира набрала 82,51 балла, побив ранее принадлежавший Загитовой мировой рекорд (80,78).

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«Кихира — спортсменка, которая владеет тройным акселем. Это один из самых сложных прыжков на сегодняшний день, и если ей удается его исполнить, она является претендентом на самые высокие места. Без этого акселя все смотрится по-другому. Но соревноваться с ней можно», — сказал Лакерник.

Для Кихиры текущий сезон является первым на взрослом уровне, она пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и Франции. Японская фигуристка является первой девушкой в истории фигурного катания, которой удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.

Загитова впервые в текущем сезоне и во второй раз во взрослой карьере не смогла занять первое место в соревновании, в котором принимала участие, ранее она побеждала на этапах Гран-при в Финляндии и в Москве. В прошлом сезоне Загитова, помимо победы на Олимпиаде в Пхёнчхане, выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при
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