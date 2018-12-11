Вице-президент ISU Лакерник уверен, что Загитова способна побеждать Кихиру
ТАСС, 11 декабря.
ТАСС, 11 декабря.
10 декабря завершился финал
«Кихира — спортсменка, которая владеет тройным акселем. Это один из самых сложных прыжков на сегодняшний день, и если ей удается его исполнить, она является претендентом на самые высокие места. Без этого акселя все смотрится
Для Кихиры текущий сезон является первым на взрослом уровне, она пробилась в финал
Загитова впервые в текущем сезоне и во второй раз во взрослой карьере не смогла занять первое место в соревновании, в котором принимала участие, ранее она побеждала на этапах