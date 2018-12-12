Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку
ТАСС, 12 декабря. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выразила благодарность болельщикам за поддержку во время выступления в финале серии
ТАСС, 12 декабря. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выразила благодарность болельщикам за поддержку во время выступления в финале серии
Загитова заняла второе место в финале
«Вернулась из Ванкувера с финала
Загитова впервые в текущем сезоне не смогла занять первое место в соревновании, в котором принимала участие, ранее она побеждала на этапах