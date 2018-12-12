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13:20 (мск), источник: ТАСС

Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

ТАСС, 12 декабря. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выразила благодарность болельщикам за поддержку во время выступления в финале серии Гран-при в Ванкувере. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Источник: AP 2018

Загитова заняла второе место в финале Гран-при, уступив японской фигуристке Рике Кихире.

«Вернулась из Ванкувера с финала Гран-при. Спасибо за поддержку всей моей команде, болельщикам, организаторам соревнований, визажисту и, конечно же, моей семье. Впереди много работы и новые старты», — написала спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова впервые в текущем сезоне не смогла занять первое место в соревновании, в котором принимала участие, ранее она побеждала на этапах Гран-при в Германии, Финляндии и в России.

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