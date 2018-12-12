Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления лёгких

Туктамышева, которая в текущем сезоне снова стала прыгать тройной аксель, благодаря чему вернулась на призовые места международных турниров, называла именно чемпионат России главным для себя стартом сезона-2018/19, так как там пройдёт отбор на чемпионаты Европы и мира. Однако участие Елизаветы в этих стартах не исключено, так как гарантировано в сборную попадают только фигуристки, занявшие первое и второе места, а третья спортсменка обычно определяется решением тренерского совета.