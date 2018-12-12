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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления лёгких

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева после возвращения с финала Гран-при, где завоевала бронзовую медаль, попала в больницу с подозрением на воспаление лёгких, сообщает пресс-служба ФФККР.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка пропустит чемпионат России, который пройдёт в Саранске с 19 по 23 декабря.

Туктамышева, которая в текущем сезоне снова стала прыгать тройной аксель, благодаря чему вернулась на призовые места международных турниров, называла именно чемпионат России главным для себя стартом сезона-2018/19, так как там пройдёт отбор на чемпионаты Европы и мира. Однако участие Елизаветы в этих стартах не исключено, так как гарантировано в сборную попадают только фигуристки, занявшие первое и второе места, а третья спортсменка обычно определяется решением тренерского совета.

Загитова и Туктамышева выиграли серебро и бронзу серии Гран-при
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9 декабря© Ньюстюб
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