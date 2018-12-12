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20:06 (мск), источник: ТАСС

Авербух: Выступление фигуристки Медведевой станет главной интригой чемпионата России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вопрос попадания в сборную России по фигурному катанию серебряного призера Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой станет главной интригой предстоящего чемпионата России в Саранске. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский хореограф, серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух.

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Источник: РИА "Новости"

В предстоящем чемпионате России примут участие все ведущие российские фигуристки, кроме Елизаветы Туктамышевой, которая в среду была госпитализирована из-за воспаления легких. Об этом ТАСС рассказал ее тренер Алексей Мишин. В Саранке выступит олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, а также целая плеяда совсем юных спортсменок.

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«Все внимание на предстоящем чемпионате России будет приковано к Жене, — считает Авербух. — Алина Загитова является лидером сборной, уверен, она гарантирует себе участие в предстоящих стартах даже в случае катастрофического провала. А вот Жене нужно кататься очень хорошо, сейчас попадания в состав ей не гарантирует никто».

Медведева заняла четвертое место на заключительном этапе Гран-при в Гренобле, набрав 192,81 балла. Впервые во взрослой карьере с сезона-2015/16 спортсменка не смогла занять призовое место в турнире, впервые не сумев завоевать путевку в финал Гран-при. Медведева — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане она завоевала две серебряные медали.

По окончании прошлого сезона фигуристка начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, раньше спортсменка тренировалась у российского специалиста Этери Тутберидзе.

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