Орсер приедет вместе с Медведевой на чемпионат России в Саранск

Канадец должен был отправиться в Японию вместе с Юдзуру Ханю, но тот получил травму.

— Да, приеду, — сказал Орсер по телефону, отвечая на вопрос, будет ли он в связи с изменившимися обстоятельствами присутствовать в Саранске.