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20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орсер приедет вместе с Медведевой на чемпионат России в Саранск

Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сообщил, что приедет на чемпионат России в Саранск.

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Источник: РИА "Новости"

Канадец должен был отправиться в Японию вместе с Юдзуру Ханю, но тот получил травму.

— Да, приеду, — сказал Орсер по телефону, отвечая на вопрос, будет ли он в связи с изменившимися обстоятельствами присутствовать в Саранске.

Чемпионат России пройдет с 20 по 23 декабря.

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