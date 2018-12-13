Орсер приедет вместе с Медведевой на чемпионат России в Саранск
Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сообщил, что приедет на чемпионат России в Саранск.
Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сообщил, что приедет на чемпионат России в Саранск.
Канадец должен был отправиться в Японию вместе с Юдзуру Ханю, но тот получил травму.
— Да, приеду, — сказал Орсер по телефону, отвечая на вопрос, будет ли он в связи с изменившимися обстоятельствами присутствовать в Саранске.
Чемпионат России пройдет с 20 по 23 декабря.