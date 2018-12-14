Уголовное дело об убийстве Тена передано в суд

Подозреваемому Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан «по горячим следам», второй — на следующие сутки. Представитель Генпрокуратуры также сообщал, что в деле появился третий задержанный — это женщина. Все были трое арестованы.