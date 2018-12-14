Уголовное дело об убийстве Тена передано в суд
АСТАНА, 14 дек — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена, по которому проходят три человека, поступило в суд, сообщила в пятницу
АСТАНА, 14 дек — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена, по которому проходят три человека, поступило в суд, сообщила в пятницу
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Подозреваемому Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в