Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
15.12
Нью-Джерси Дэвилз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
15.12
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.12
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
15.12
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ4
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ5
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс6
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз1
Все события
Фоторепортажи
18Год Дзюбы: лидер сборной и герой нации
13ЦСКА разгромил мадридский «Реал»
15:04 (мск), источник: Р-Спорт

Уголовное дело об убийстве Тена передано в суд

АСТАНА, 14 дек — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена, по которому проходят три человека, поступило в суд, сообщила в пятницу пресс-служба Алматинского городского суда.

Наверх

В сообщении пресс-службы отмечается, что дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты 13 декабря 2018 года.

Подозреваемому Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан «по горячим следам», второй — на следующие сутки. Представитель Генпрокуратуры также сообщал, что в деле появился третий задержанный — это женщина. Все были трое арестованы.

 Логинов объяснил, с чем связаны обвинения австрийской полиции
Лучшая пловчиха России поделилась горячими фото с Бали
Почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф, а «Спартак» вылетел
Забастовка и амбиции. Уральский талант испортил свою карьеру
Обзор матчей ЛЕ: Прорыв БАТЭ, катастрофа «Милана»
Сейв года от русского вратаря в НХЛ. Как он это сделал?
Боксер Джошуа может провести бой с Владимиром Кличко
Фуркад: На месте Логинова и Старых мне было бы стыдно
«Краснодар» в плей-офф ЛЕ может сыграть с «Арсеналом» и «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь