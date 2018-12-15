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13:01 (мск), источник: Р-Спорт

Кудрявцев: Косторная может опередить Загитову и Медведеву, но не сейчас

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Алена Косторная способна добиться победы на чемпионате России при соперничестве с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой и серебряным призером Игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой, но это случится не в ближайшее время, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев.

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Пятнадцатилетняя Косторная ранее в декабре победила в Финале юниорского Гран-при в Ванкувере и выступит на чемпионате России, который пройдет 20 — 23 декабря в Саранске. Для нее это будет второе национальное первенство среди взрослых, в прошлом году она выиграла бронзу.

«Катание Косторной отвечает на судейский взгляд всем требованиям взрослого катания, которые существуют на сегодняшний день», — сказал Кудрявцев по телефону.

В Финале юниорского Гран-при фигуристка из группы Этери Тутберидзе набрала по сумме обеих программ больше баллов (217,98), чем бронзовый призер Финала «взрослого» Гран-при Елизавета Туктамышева (215,32). Сама Косторная считает, что, выступай она на взрослом уровне, ее оценка за компоненты была бы ниже, чем среди юниоров.

«Не думаю, что компоненты Косторной были бы ниже, если бы она выступила на взрослом уровне, — отметил собеседник агентства. — Я ожидаю, что на чемпионате России юниоры дадут бой взрослым женщинам».

На вопрос, не является ли бредом вероятность, что Косторная сможет опередить на грядущем национальном первенстве Загитову и Медведеву, Кудрявцев ответил так: «Я считаю, что пока это бред. Хотя… Этого можно ожидать в перспективе». По словам специалиста, Туктамышева в случае, если она сможет стартовать на чемпионате страны, будет биться за третье место. «Конечно, но не выше», — отметил Кудрявцев.

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