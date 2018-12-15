Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем. Почему это радует
Без него мужской турнир был бы совсем скучным.
Без него мужской турнир был бы совсем скучным.
Сегодня российское фигурное катание переживает неплохие времена. С каждого крупного старта наши фигуристы привозят кучу медалей различного достоинства, россияне постоянно находятся в числе фаворитов, их любят и поддерживают во всех уголках мира. Немного в стороне от такой всенародной любви остаются наши мужчины. К сожалению, после ухода из спорта Евгения Плющенко в России пока не появился топовый одиночник. В разное время надежды возлагались на Максима Ковтуна, Михаила Коляду, Дмитрия Алиева. Но всем им постоянно не хватает стабильности, классные выступления сменяются дикими провалами.
Этот сезон для российских
Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса… И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в турнире пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья!
Но тренер фигуриста Валентина Чеботарева довольно быстро успокоила фанатов Михаила.
У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас. Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России.
И это очень хорошая новость. Потому что как бы вы ни относились к Коляде, стоит признать тот факт, что в последние годы именно Михаил олицетворял российское мужское катание. Присутствие Коляды в финале существенно поднимет интерес к турниру одиночников хотя бы потому, что даже его неудачные элементы получаются красивыми, те же «бабочки». А если он откатает чисто, то все будут счастливы.
Коляда является одним из фаворитов ЧР, и никто не удивится, если он отберется на ЧЕ-2019 и снова вернется с европейского первенства с медалью. Когда от человека ничего не ждешь и мысленного его похоронил, неожиданно случаются радостные всплески. Так, например, было в этом сезоне, с Вороновым. Почему бы Коляде не вспомнить, что такое характер русского мужика.