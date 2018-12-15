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15:23 (мск), источник: Sport24

Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем. Почему это радует

Без него мужской турнир был бы совсем скучным.

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Сегодня российское фигурное катание переживает неплохие времена. С каждого крупного старта наши фигуристы привозят кучу медалей различного достоинства, россияне постоянно находятся в числе фаворитов, их любят и поддерживают во всех уголках мира. Немного в стороне от такой всенародной любви остаются наши мужчины. К сожалению, после ухода из спорта Евгения Плющенко в России пока не появился топовый одиночник. В разное время надежды возлагались на Максима Ковтуна, Михаила Коляду, Дмитрия Алиева. Но всем им постоянно не хватает стабильности, классные выступления сменяются дикими провалами.

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Этот сезон для российских фигуристов-одиночников складывается не лучшим образом: на этапах Гран-при более-менее выступали лишь Александр Самарин и Сергей Воронов. В итоге Воронов отобрался в финал, но изрядно наошибался в Ванкувер и стал шестым, то есть последним. На грядущем ЧР в соревновании мужчин будет идти нешуточная борьба, потому что из-за отсутствия стабильных фигуристов вообще не представляешь, кто может выстрелить. За несколько дней до начала турнира появилась новость о том, что серебряный призер ОИ в команде и бронзовый призер ЧМ-2018 Коляда испытывает проблемы со здоровьем и рискует пропустить соревнования.

Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса… И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в турнире пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья!

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Но тренер фигуриста Валентина Чеботарева довольно быстро успокоила фанатов Михаила.

У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас. Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России.
Валентина Чеботарева в интервью ТАСС

И это очень хорошая новость. Потому что как бы вы ни относились к Коляде, стоит признать тот факт, что в последние годы именно Михаил олицетворял российское мужское катание. Присутствие Коляды в финале существенно поднимет интерес к турниру одиночников хотя бы потому, что даже его неудачные элементы получаются красивыми, те же «бабочки». А если он откатает чисто, то все будут счастливы.

Коляда является одним из фаворитов ЧР, и никто не удивится, если он отберется на ЧЕ-2019 и снова вернется с европейского первенства с медалью. Когда от человека ничего не ждешь и мысленного его похоронил, неожиданно случаются радостные всплески. Так, например, было в этом сезоне, с Вороновым. Почему бы Коляде не вспомнить, что такое характер русского мужика.

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