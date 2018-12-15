Туктамышева сообщила об улучшении своего состояния
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ранее госпитализированная с воспалением легких, сообщила об улучшении своего состояния.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ранее госпитализированная с воспалением легких, сообщила об улучшении своего состояния.
«Друзья, мне уже намного лучше, спасибо за заботу и добрые слова», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.
Ранее тренер Туктамышевой Алексей Мишин сообщил РИА Новости, что спортсменка госпитализирована с воспалением легких на две недели, дав понять, что она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске
Туктамышева в начале декабря в Финале