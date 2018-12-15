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17:45 (мск), источник: Р-Спорт

Туктамышева сообщила об улучшении своего состояния

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ранее госпитализированная с воспалением легких, сообщила об улучшении своего состояния.

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«Друзья, мне уже намного лучше, спасибо за заботу и добрые слова», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

Ранее тренер Туктамышевой Алексей Мишин сообщил РИА Новости, что спортсменка госпитализирована с воспалением легких на две недели, дав понять, что она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске 20—23 декабря.

Туктамышева в начале декабря в Финале Гран-при в Ванкувере завоевала бронзу, уступив японке Рике Кихире и россиянке Алине Загитовой.

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