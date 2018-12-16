Васильев: Смысла нет выставлять Трусову и Косторную на взрослый ЧР

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России состоится 20—23 декабря в Саранске. Владеющие четверными прыжками Трусова и Анна Щербакова, а также Косторная примут участие в турнире, но не смогут отобраться на ближайшие чемпионаты Европы и мира по возрасту.

«Смысла нет выставлять что Косторную, что Трусову на взрослый чемпионат России, — сказал Васильев по телефону. — Мне нравится Косторная, нравится в определенной мере Трусова, но пока они не вхожи во взрослое катание, я не понимаю смысла их допуска на взрослый чемпионат. Для чего это нужно? Чтобы нервировать тех девочек, которые могут выступать? Юниоркам и так достаточно делают приятного, надо дать им вырасти, а потом они будут биться с теми, кто дорос до взрослого уровня».

Специалист считает, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова смотрится на данном этапе предпочтительнее серебряного призера Игр в Пхенчхане Евгении Медведевой, а также высоко оценивает шансы на чемпионате России 16-летней Софьи Самодуровой, для которой текущий сезон является дебютным на взрослом уровне. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в данный момент находится в больнице с воспалением легких.

«Загитова выглядит более собранно, чем (Евгения) Медведева. Она катается стабильнее. Есть срывы, недочеты, но в целом она выглядит более цельно. Надеюсь, что Медведева будет бороться за свое место, как надеюсь, что будет биться за медаль и (Софья) Самодурова. На мой взгляд, в отсутствие Туктамышевой, Самодурова — наиболее предпочтительный претендент на пьедестал», — убежден Васильев.