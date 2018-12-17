Тренер Евгении Медведевой: У Жени все будет прекрасно, на это уйдет полтора-два года
Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, заявил, что она добьется больших результатов через
Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, заявил, что она добьется больших результатов через
— Я думаю, что у любого спортсмена уйдет
Сломать их старые привычки — это самое сложное. Это непросто, но если спортсмен открыт для изменений и втягивается в процесс, то это великолепно. Но на это уйдет
Медведева работает под руководством Орсера с середины июня.