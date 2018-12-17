Тренер Евгении Медведевой: У Жени все будет прекрасно, на это уйдет полтора-два года

— Я думаю, что у любого спортсмена уйдет полтора-два года на то, чтобы все начать с нуля. Но забавно, на самом деле, когда какая-нибудь национальная федерация или еще кто-то обращается ко мне и говорит: «Ты можешь взять нашего фигуриста?», — приводит слова Орсера Sport 24. — Они думают, что у меня есть волшебная палочка. В соцсетях пишут: «О, я не могу дождаться, когда они сделают то-то и то-то! Ведь они работают с Брайаном уже целый месяц!» В такие моменты у меня одна реакция: «Вы что, смеетесь?» Мне буквально приходится ломать спортсменам старую технику, а потом собирать все заново по кусочкам.