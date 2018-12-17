Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта1
Лацио0
Хоккей. КХЛ
19:30
АвангардОТ3
Йокерит2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс3
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик0
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН2
Металлург Мг3
Хоккей. НХЛ
18.12
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
18.12
Коламбус Блю Джэкетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
18.12
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.12
Оттава Сенаторз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
18.12
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь3
Амур1
Все события
Фоторепортажи
17Сборная России огорчила Ржигу семь раз
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер Евгении Медведевой: У Жени все будет прекрасно, на это уйдет полтора-два года

Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, заявил, что она добьется больших результатов через полтора-два года работы с ним.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Я думаю, что у любого спортсмена уйдет полтора-два года на то, чтобы все начать с нуля. Но забавно, на самом деле, когда какая-нибудь национальная федерация или еще кто-то обращается ко мне и говорит: «Ты можешь взять нашего фигуриста?», — приводит слова Орсера Sport 24. — Они думают, что у меня есть волшебная палочка. В соцсетях пишут: «О, я не могу дождаться, когда они сделают то-то и то-то! Ведь они работают с Брайаном уже целый месяц!» В такие моменты у меня одна реакция: «Вы что, смеетесь?» Мне буквально приходится ломать спортсменам старую технику, а потом собирать все заново по кусочкам.

Сломать их старые привычки — это самое сложное. Это непросто, но если спортсмен открыт для изменений и втягивается в процесс, то это великолепно. Но на это уйдет полтора-два года, так что я прошу всех терпеливо подождать. Думаю, что все у Жени будет прекрасно, по-настоящему прекрасно, но быстро ничего не делается.

Медведева работает под руководством Орсера с середины июня.

 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Представление соперника «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы
Бакаев, Гулиев и московский «Спартак»: как это может быть
Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ (видео)
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
«Подколзин напоминает Дацюка». Что пишут в Канаде о вундеркинде
«СЭ»: Геркус покинет пост гендиректора «Локо» до конца года
Опубликовано письмо Павла Мамаева жене из СИЗО
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь