Тренера Медведевой разозлили вопросы об успехах фигуристки
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, в подкасте Olympic Channel рассказал, когда стоит ждать прогресса от его подопечной.
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, в подкасте Olympic Channel рассказал, когда стоит ждать прогресса от его подопечной.
Орсер заявил, что Медведевой нужно
Специалист поделился историями из социальных сетей: «Мне пишут: “Не могу дождаться, когда она покажет результат! Ведь она тренируется под руководством Орсера уже целый месяц!”. У меня на такое одна реакция: “Вы что, шутите?”».
По словам тренера, ему приходится ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново.
В мае 2018-го Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться под руководством Орсера. В текущем сезоне фигуристка впервые в карьере не попала в финал