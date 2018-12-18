Тренера Медведевой разозлили вопросы об успехах фигуристки

Источник: AFP 2018

Орсер заявил, что Медведевой нужно полтора-два года, чтобы все начать с нуля. Тренера возмущает, что представители спортивных федераций и СМИ ждут от него успехов как по мановению волшебной палочки.

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Специалист поделился историями из социальных сетей: «Мне пишут: “Не могу дождаться, когда она покажет результат! Ведь она тренируется под руководством Орсера уже целый месяц!”. У меня на такое одна реакция: “Вы что, шутите?”».

По словам тренера, ему приходится ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново.