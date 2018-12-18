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09:58 (мск), источник: ТАСС

Плющенко считает, что Сотниковой не стоит продолжать карьеру

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийской чемпионке 2014 года российской фигуристке Аделине Сотниковой не нужно продолжать карьеру. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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Источник: РИА "Новости"

22-летняя Сотникова не выступает в текущем соревновательном сезоне.

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Фигуристка заявлена для участия в шоу Плющенко «Лебединое озеро».

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу, — сказал Плющенко. — Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу».

Сотникова начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве у Анны Патрикеевой, в восемь лет перешла в ЦСКА, в группу тренера Елены Буяновой. На Олимпийских играх в Сочи спортсменка стала второй в короткой программе, уступив лидерство южнокореянке Ким Ён А, однако за произвольное выступление получила высокие оценки и по сумме двух программ одержала победу, став первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

После Игр фигуристка пропустила два сезона из-за травм и принимала участие в различных шоу. В апреле 2017 года Сотникова начала сотрудничать с Плющенко. На счету Сотниковой два серебра чемпионата Европы (2013, 2014).
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