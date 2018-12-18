Загитова и Ханю — спортсмены ноября по версии Американской спортивной академии

В ноябре Ханю стал победителем этапа Гран-при в Москве, тогда как Загитова добилась аналогичного успеха в Хельсинки (Финляндия). В борьбе за награду Загитова опередила американскую гимнастку Симоне Байлс и кенийскую бегунью Мэри Кейтани. Ханю оказался лучше немецкого теннисистка Александра Зверева и бегуна из Эфиопии Лелису Десису.