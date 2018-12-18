Загитова и Ханю — спортсмены ноября по версии Американской спортивной академии
Российская фигуристка Алина Загитова и японец Юдзуру Ханю стали лучшими спортсменами ноября по версии Американской спортивной академии, сообщает издание Al.com.
Российская фигуристка Алина Загитова и японец Юдзуру Ханю стали лучшими спортсменами ноября по версии Американской спортивной академии, сообщает издание Al.com.
В ноябре Ханю стал победителем этапа
Данный успех позволил Загитовой и Ханю принять участие в голосование за звание лучшего спортсмена года по версии академии.
Ранее Загитова была признана лучшей спортсменкой года в номинации «Гордость России».