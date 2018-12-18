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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Загитова и Ханю — спортсмены ноября по версии Американской спортивной академии

Российская фигуристка Алина Загитова и японец Юдзуру Ханю стали лучшими спортсменами ноября по версии Американской спортивной академии, сообщает издание Al.com.

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Источник: РИА "Новости"

В ноябре Ханю стал победителем этапа Гран-при в Москве, тогда как Загитова добилась аналогичного успеха в Хельсинки (Финляндия). В борьбе за награду Загитова опередила американскую гимнастку Симоне Байлс и кенийскую бегунью Мэри Кейтани. Ханю оказался лучше немецкого теннисистка Александра Зверева и бегуна из Эфиопии Лелису Десису.

Данный успех позволил Загитовой и Ханю принять участие в голосование за звание лучшего спортсмена года по версии академии.

Ранее Загитова была признана лучшей спортсменкой года в номинации «Гордость России».

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