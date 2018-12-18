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14:19 (мск), источник: Sport24

«Хочу перенять у Медведевой силу духа». Она уехала из России к Орсеру и будет выступать за Польшу

Интервью суперталанта Екатерины Кураковой.

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15 декабря в Будапеште завершился чемпионат четырех стран по фигурному катанию. В турнире, где соревновались лучшие спортсменки Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, победила 16-летняя Екатерина Куракова. С космическим отрывом от второго места — 33 балла. Далеко позади остались многие известные фигуристки — словачка Николь Райичова, венгерка Иветт Тот и чешка Элишка Брезинова.

До 2017 года Куракова выступала за Россию. Теперь она представляет Польшу и тренируется у канадца Брайана Орсера, который работает также с Евгенией Медведевой. А еще Екатерина выполняет сложнейшие четверные прыжки, которые на взрослых соревнованиях пока не исполнил никто, а на юниорских — только ученицы Этери Тутрберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова.

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Фигуристка дала интервью Sport24, где рассказала о причинах переезда, тренировках с Орсером, четверных прыжках и возможной критике из-за смены спортивного гражданства.

«Стараюсь перенять опыт Юдзуру Ханю»

— Вы выступили на чемпионате четырех стран и взяли золото. Какие впечатления?
— В принципе, я довольна своими выступлениями. Главные задачи были выполнены: я стала чемпионкой Польши и чемпионкой четырех стран. Впереди много работы и подготовка к следующему сезону.

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— Расскажите, чем сейчас занимаетесь? Родители с вами?
— Сейчас нахожусь в Польше с моей мамой. Я приехала сюда, чтобы принять участие во взрослом чемпионате четырех стран, в показательных выступлениях турнира Mentor cup и чемпионате Польши по юниорам.

— Почему только в показательных?
— Я пока не могу принимать участия в соревнованиях ISU из-за смены спортивного гражданства. Смогу полноценно выступать после июня.

— Когда обратно в Канаду?
— В Канаду я вернусь 4 февраля. После юниорского первенства Польши.

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— Как оказались у Брайана Орсера?
— Тренера выбрали спортивный клуб Axel, который я представляю, и спонсорская организация Fundacją Mentor Sport.

— Они вам помогают оплатой занятий? Ведь тренировки в Канаде стоят недешево.
— Да, оплату тренировок в Toronto Cricket Skating & Curling Club они взяли на себя.

— Каково это — кататься на одном льду с такими звездами как, например, Юдзуру Ханю? Много общаетесь с ребятами из вашей группы?
— Это не передать словами! Мне безумно нравится! На каждой тренировке я учусь у Юдзуру Ханю, работаю, чтобы перенять его опыт. Общаемся не очень много, но я стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми ребятами.

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— В чем отличия тренировочного процесса в России и Канаде? Что вас удивило в этом плане?
— Очень много специалистов! Над вращениями, прыжками, скольжением работают разные тренеры.

Удивило, что здесь тренировки называются «уроками», и за один час я могу заниматься с тремя разными специалистами. Но, если это прыжковая тренировка, то я работаю с Брайаном. Примерно 45−60 минут.

— Известная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева вернулись от Орсера в Россию, потому что у нас тренеры жестче. А в Канаде, по ее словам, со спортсменами обходятся мягче, потому что фигуристы им платят. Вам больше подходит мягкий стиль работы?
— Любовь к фигурному катанию и большое желание двигаться вперед помогают мне адаптироваться под любой стиль работы.

«В Польше я чувствую себя нужной»

— Расскажите о своей карьере. Когда начали заниматься фигурным катанием?
— Заниматься фигурным катанием я начала в четыре года. Как это часто бывает, целью было закалить меня и найти применение моей неиссякаемой энергии. Так до сих пор и закаляюсь. (смеется).

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Начинала я в группе здоровья под руководством Тимофеевых Надежды Сергеевны и Марии Владимировны, которые мне и привили большую любовь к этому виду спорта. Потом моим тренером была Ирина Борисовна Страхова, которой я благодарна за базу, которую она мне заложила.

Далее я много лет тренировалась под руководством заслуженного тренера России Натальи Петровны Дубинской, которая обучила меня всем тройным прыжкам и с которой мы начали работу над четверным сальховом.

Дубинская учила меня не только технике прыжков, но и диалогу со зрителем, она удивительный мастер по подбору образов для фигуристов в программах. Я очень благодарна ей и ее помощнику Станиславу Ковалеву, который часто сопровождал меня на соревнованиях и всегда поддерживал, за счастливые годы совместной работы!

Потом мне выпала честь работать с Инной Германовной Гончаренко, которая много работала над оттачиванием моего спортивного мастерства, с ней вместе я осваивала каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Она отшлифовывала меня, как мастер-ювелир, учила видеть и понимать современные тенденции фигурного катания.

О каждом из своих тренеров я могу говорить бесконечно, с любовью и благодарностью!
И вот сейчас судьба снова привела меня к еще одному чудесному тренеру Брайану Орсеру и его команде профессионалов высочайшего класса! Я счастлива работать в этой команде и очень благодарна судьбе за все!

— Последний старт за сборную России у вас был 12 января 2017 года. Это из-за возможного карантина?
— Да, это так. Это действительно связано со спортивным карантином.

— 29 июня вы выложили в инстаграм пост со словами: «Если правила игры не позволяют мне выиграть, то я меняю правила…». Это про переход в сборную Польши?
— Это о моем подходе к жизни вообще! О желании всегда искать решение, об оптимизме, о бесконечной вере в то, что выход есть всегда, нужно только оглядеться!

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— Когда поняли, что хотите уехать? Вам кто-то посоветовал? Как пришли к этой мысли?
— Наверное, будет хорошо, если я объясню так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест… Ну, совсем нет.

Тогда этот хирург идет и устраивается на работу в другую больницу и спасает людей там.

Человек идет туда, где в нем нуждаются, где он может принести пользу! Я очень люблю своего зрителя, мне есть, что ему сказать!

— Почему выбрали именно Польшу? Что вас связывает с этой страной?
— Польшу я выбрала, потому что почувствовала большой интерес к себе, я почувствовала, что я очень нужна, а это так здорово. Быть нужной!

«Прыгать четверной — это кайф»

— Как сейчас у вас дела с четверными прыжками?
— Работа над четверными прыжками идет полным ходом! Очень надеюсь, что скоро смогу порадовать всех, кто за меня болеет, включением их в программу!

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— Какие именно четверные прыжки сейчас получаются? Какой самый сложный? Самый любимый?— Пока мы это держим в тайне.

— Каково это — прыгать четверной? Страшно?
— Нет, я никогда не чувствовала страха. Наоборот, я ловлю от этого кайф, потому что далеко не каждый так может!

— Как относится Брайан к вашим уникальным прыжкам. Не пытается вас беречь?
— Брайан Орсер — тренер, идущий в ногу со временем! Время идет вперед! Наш вид спорта усложняется, поэтому все мы осознаем риск, но идем на него, потому что любим видеть радость в глазах наших болельщиков!

— Что думаете о новых правилах ISU, которые ввели в этом сезоне? Вас огорчило, что уменьшилась стоимость четверных прыжков?
— Нет, меня это не очень огорчило. Потому что в погоне за четверными стал снижаться уровень катания. А это не менее важная составляющая нашего вида спорта!

«У Туктамышевой хочу перенять характер, у Медведевой — силу духа»

— У вас есть кумир в женском катании?
— Не могу сказать, что есть какой-то особенный кумир, но есть фигуристки, которые мне нравятся.

— Можете назвать их? Что бы хотели у них перенять?
Елизавета Туктамышева — характер, воля к победе. Рика Кихира — тройной аксель. Евгения Медведева — сила духа, преодоление трудностей.

— Смотрели финал Гран-при? На какие мысли натолкнули эти соревнования?
— Да, смотрела. Могу сказать, что конкуренция сильная, но я считаю, что я — конкурентоспособная.

— Кихира похожа на девушку, которая может стать полноценным лидером фигурного катания?
— Я думаю, что да. Если будет кататься стабильно.

— Будущее за теми, кто прыгает четверные или тройной аксель?
— Будущее за яркими спортсменами, а в чем будет их яркость, покажет время.

— Повлиял ли как-то на ваше решение тренироваться с Орсером переезд Жени Медведевой?
— Нет, никак не повлиял! Договоренность с Брайаном бала достигнута давно. До переезда Жени. Однако из-за долгого процесса оформления моих документов, я переехала в Канаду позже.

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— После переезда в Канаду Женя столкнулась с критикой в соцсетях. Ее называли предательницей. У вас похожая ситуация. Не боитесь фанатского гнева?
— Нет, с критикой я не сталкивалась. На мой взгляд, фигурное катание-это искусство, а оно не имеет национальности!

Для меня это возможность выразить себя в движении, я стараюсь передать свои мысли и чувства зрителю, и если удается, я просто счастлива! Я верю, что искусство и спорт призваны объединять людей, они вне политики, вне национальности.

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