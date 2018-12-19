Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким

Источник: РИА "Новости"

В этот раз, например, на ледовой арене в Саранске, впервые в сезоне встретятся наши сильнейшие одиночницы — Алина Загитова и Евгения Медведева. Что эти соревнования значат для фигуристов и за кем стоит последить с 20 по 23 декабря — в материале «Ленты.ру».

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Не угадаешь

Чемпионат России — это действительно едва ли не самый важный старт сезона, потому что именно там разыгрываются путевки на чемпионат Европы. В 2019 году первенство континента в январе примет Минск. Несмотря на то что сезон у фигуристов длится уже несколько месяцев и лидеры команды определены, только итоги соревнований в Саранске будут иметь значение для формирования состава сборной на дальнейшие старты.

У мужчин больше всего шансов попасть на пьедестал имеют Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов. В статусе темной лошадки выступит Максим Ковтун, который из-за травмы пропустил часть прошлого сезона, а до этого постоянно проигрывал из-за проблем с психологией. В этом году Ковтун выглядит лучше, чем когда бы то ни было, а на одном из международных турниров — Tallinn Trophy — даже выиграл золотую медаль.

Воронов был единственным россиянином, выступавшим в финале Гран-при в Канаде. Несмотря на солидный по меркам профессионального спорта возраст, 31-летний фигурист давно является одним из сильнейших в стране. В Ванкувере он, правда, занял последнее, шестое место, проиграв победителю Натану Чену больше 55 баллов.

Еще один спортсмен, на которого возлагают надежды, — Михаил Коляда. Только вот его участие на турнире остается под вопросом из-за недавно перенесенного синусита. Коляда выиграл последние два чемпионата России, на чемпионате мира весной стал бронзовым призером, а на Олимпиаде вместе со сборной завоевал серебро. Правда, в личных соревнованиях он занял только восьмое место, пропустив вперед другого россиянина — Алиева.

Энергия и амбиции

В соревнованиях спортивных пар все намного проще. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренирующиеся под руководством олимпийского чемпиона Сочи Максима Транькова, на голову выше других россиян. В межсезонье, после четвертого места в Пхенчхане, они серьезно прибавили. Постарался Траньков, для которого текущий сезон — дебютный в качестве тренера. Его энергии и амбиций пока хватает на то, чтобы постепенно повышать планку. В финале Гран-при в начале декабря Тарасова и Морозов завоевали бронзу, отстав от лидера — французской пары Джеймс и Сипрес — на пять баллов. Среди российских пар они, конечно, были первыми.

Наталья Забияко и Александр Энберт в Ванкувере остановились в шаге от пьедестала. Правда, это был широкий шаг: они проиграли соотечественникам сразу 13 баллов. На Олимпиаде пара была седьмой, на чемпионате мира в марте — четвертой, а в этом сезоне выиграла уже три турнира: два этапа мировой серии (NHK Trophy и Гран-при Хельсинки) и Кубок Ломбардии. На чемпионате России они самые явные претенденты на серебро, хотя сбрасывать со счетов Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, которые были третьей российской парой в финале Гран-при, тоже не стоит.

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На подхвате

Когда паузу в спортивной карьере после Олимпиады в Пхенчхане взяла Екатерина Боброва, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьевым, за российские танцы на льду стало тревожно. Именно Боброва и Соловьев на протяжении последнего олимпийского цикла тащили этот вид на себе, хотя по-настоящему больших побед в их спортивной жизни давно не было.

Подхватили лидерство в сборной Александра Степанова и Иван Букин, на которых пал серьезный груз ответственности. Трудно сказать, справились ли они. В финале мировой серии они выступили неудачно (да и судьи были к ним действительно строги) и оказались за пределами первой тройки. К счастью, на подстраховке оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые и стали вторыми. Этот результат сочли сенсацией, хотя он был вполне предсказуем. Да, в послужном списке Синициной и Кацалапова пока нет ничего значимого (кроме золота на Ondrej Nepela Trophy 2018), но ведь и в пару они встали не так уж давно. И если ранее специалисты в один голос говорили, что партнерша не стоит партнера и этот союз обречен на разрыв, в этом сезоне спортсмены доказали обратное.

Другие претенденты на подиум в Саранске: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро и Бетина Попова — Сергей Мозгов.

Их шансы примерно равны, хотя у Поповой и Мозгова было гораздо больше времени на подготовку, ведь они не выступали в финале Гран-при.

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Кто кого

В каждом виде соревнований есть на кого посмотреть, но вишенка на торте — выступления девушек-одиночниц. Об очной ставке самых именитых фигуристок страны болельщики мечтают давно. Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева последний раз выходили на один лед еще до начала сезона — на контрольных прокатах в сентябре. На этапах Гран-при спортсменок развели нарочно, в финал мировой серии не попала Медведева, и единственная надежда была на чемпионат России. Но оказалось, что и в Саранске этой встрече не бывать: Туктамышева за несколько дней до соревнований попала в больницу с воспалением легких.

В обход правил ей, однако, пообещали сохранить место в сборной для участия в чемпионате Европы. Завоевав бронзу в финале Гран-при, спортсменка заслужила определенный лимит доверия. Тем более что подопечная Алексея Мишина — пока единственная, кто во взрослой сборной прыгает самый сложный прыжок в женском фигурном катании — тройной аксель. Именно два таких прыжка сделали японку Рику Кихиру чемпионкой в финале Гран-при-2018. В отсутствие Туктамышевой Мишин сделает ставку на Софью Самодурову, которая в дебютном сезоне на взрослом уровне пробилась в финал мировой серии и стала там пятой.

В ударном составе будет представлена команда Этери Тутберидзе. Специфика чемпионата России в том, что к соревнованиям допускаются и юниорки, достигшие мастеров спорта. Поэтому в kiss and cry только за короткую программу тренер появится четырежды: не только с Загитовой, но и с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной. Тутберидзе будет брать не только количеством, но и качеством, ведь едва ли не каждая из ее подопечных способна попасть на пьедестал почета.

Хотя специалисты и считают, что юниорок зря допускают до этого чемпионата, что им не хватает взрослости катания и осмысленности программ, чисто технически они превосходят едва ли не всех взрослых. Ведь в арсенале Щербаковой и Трусовой — уникальные четверные прыжки, а Косторная удивительно стабильна.

К тому же, даже если эти девочки займут все три места на пьедестале почета, путевки на чемпионат Европы достанутся не им, а тем, кто расположился на последующих местах. «Для чего это нужно? Чтобы нервировать остальных?» — удивляется заслуженный тренер Олег Васильев. В какой-то мере, да, юниорки нужны, чтобы подхлестнуть взрослых, дать понять: в следующем сезоне будет непросто.

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Для Загитовой стать первой на этом чемпионате России — вопрос принципиальный, но не только потому, что олимпийское золото давит. Просто в Саранск из Канады прибыла Евгения Медведева, противостояние с которой в фанатской среде уже превознесли в ранг легендарного. Только вот подопечная Брайана Орсера вряд ли действительно будет бороться с Загитовой на равных. В этом сезоне она выглядит неубедительно, к тому же в Саранске она будет катать сырую, только поставленную короткую программу. Почему Медведева решила ее поменять — неясно, известно только, что канадскому постановщику она в этот раз предпочла узбекистанца Мишу Ге.

Грядущий старт должен расставить все точки над «i» и положить конец яростным спорам болельщиков, порой доходящим до абсурда. Можно не сомневаться — на чемпионате России будет интересно. Уж точно не хуже, чем на Олимпиаде.