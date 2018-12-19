Дуэль Загитовой и Медведевой. Зачем смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Соревновательная часть турнира пройдет с 20 по 22 декабря.
Соревновательная часть турнира пройдет с 20 по 22 декабря.
По итогам выступления фигуристов будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2019 года в Минске. Также результаты повлияют на определение заявки российской команды на мировое первенство в Японии.
Дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой болельщики ждали всю первую половину сезона. Олимпийская чемпионка (Загитова) против серебряного призера Игр (Медведевой), победитель против проигравшего, не смирившегося с поражением. Сильнейшая фигуристка планеты последних нескольких лет против «вчерашней юниорки», в одночасье сместившей двукратную чемпионку мира с трона. Их соперничество
Они не пересекались на соревнованиях с момента завершения турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Встреча Медведевой и Загитовой (сентябрьские контрольные прокаты сборной России не в счет) могла состояться и раньше — в финале
Сама Евгения после этапа
С момента завершения серии
Во Франции элемент не получился — Медведева упала с акселя, однако вряд ли она откажется от исполнения данного каскада в Саранске. Тем более что лишние баллы ой как будут нужны — для того, чтобы гарантированно попасть в заявку сборной России на чемпионат Европы в Минске, ей надо занимать на национальном первенстве место не ниже второго. Однако даже в случае неудачи Медведева может поехать в Белоруссию в ранге третьего номера сборной, но для этого необходимо, чтобы ее кандидатуру на вакантное место выдвинул тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). И если раньше не было сомнений в том, что Евгения в любом случае попадет на европейское первенство, то после снятия с турнира в Саранске
С нынешнего сезона допуск к взрослому чемпионату России получили две самые одаренные с технической точки зрения юные фигуристки в истории — Александра Трусова и Анна Щербакова. А это значит, что во взрослое женское катание возвращаются четверные прыжки, и это просто невероятно. Более того,
До них последней, кто пытался исполнить данный элемент из категории «ультра си», была японка Мики Андо. Будучи юниоркой, она обладала четверным сальховым, и ей даже удалось чисто исполнить его в финале юниорского
В арсенале Трусовой три четверных прыжка из шести возможных: сальхов, тулуп и сложнейший в настоящее время вид прыжковых элементов в четыре оборота — лутц. С этим набором Александра могла бы спокойно выступать среди взрослых мужчин и даже занимать призовые места. Ей уже давно тесно на юниорском уровне, ее техническая оценка за произвольную программу (в короткой юниорам запрещено исполнять элементы «ультра си») стабильно превосходит победителей соревнований среди юношей.
Впрочем, всему свое время, и если к следующему сезону (а именно тогда Трусова дебютирует на взрослом уровне в международных соревнованиях) Александра прибавит в скольжении и представлении программ при сохранении сложности прыжкового контента, ее и без того достаточно высокая оценка за компоненты вырастет еще больше. Тогда тягаться с ней станет практически нереально.
Что же до Щербаковой, то эта фигуристка уникальна. В ее заявке значится лишь один вид четверного прыжка — лутц, но зато в произвольной программе он значится сразу два раза и один из них — в каскаде с тройным тулупом. К слову, сразу после того, как Анна «приземлит» эту комбинацию, она станет самой дорогой во взрослом женском одиночном катании. Сейчас это звание принадлежит каскаду «тройной аксель + тройной тулуп», исполняемому 16-летней японкой Рикой Кихирой, но
При этом Анна невероятно артистична, она стабильно получает высокие оценки за компоненты. В ее арсенале присутствуют сложные вращения, а программы нашпигованы связующими элементами. На данный момент ей недостает стабильности — скорее всего, сказался тяжелый перелом ноги,
На турнире в Саранске она явно будет рассчитывать на большее. Менее двух недель назад Алена выиграла юниорский финал
В ее заявке нет ни единого элемента «ультра си», и пока нет никакой уверенности, что они появятся (ранее спортсменка тренировала тройной аксель, но затем прогресс застопорился). Но на данный момент они ей и не нужны, ведь у нее есть другие козыри. К примеру, невероятное по красоте катание, равных которому не сыскать и на взрослом уровне. Ее оценки за компоненты рекордны среди юниоров, и они будут только расти от старта к старту. Конечно, без ошибок более техничных соперниц Алене побеждать будет сложно (к примеру, в Ванкувере Трусова и Щербакова срывали прыжковые элементы), но кто знает, что будет в дальнейшем.
Также в Саранске выступят Анастасия Тараканова, тренирующая четверной тулуп, Елизавета Нугуманова, Анна Тарусина и еще целый ряд юных фигуристок, которых мы не увидим на взрослых чемпионатах Европы и мира в этом году.
Единственный прыжок, который пока что не удавалось скрутить в четыре оборота на соревнованиях, — четверной аксель. Этот элемент не зря называют коварным, ведь суть его в том, что фигурист для удачного приземления на ход назад вынужден совершать дополнительную половину оборота. И это с учетом того, что далеко не всем фигуристам удаются обычные четверные прыжки.
В последнее время практически никто не пытался покорить аксель в четыре с половиной оборота. Живая легенда мужского одиночного катания японец Юдзуру Ханю уже очень давно твердит о намерении сделать его на соревнованиях, но воз и ныне там — сперва мешали травмы, а в олимпийский сезон идти на риск нецелесообразно.
И тут появился Артур Дмитриев. Эта история на самом деле напоминает сценарий голливудского драматического фильма про преодоление себя. Фигуристу 26 лет, он не добивался значительных успехов на международном уровне, и единственный шанс для него оставить след в истории фигурного катания — сделать невозможное. Он уже открыл миру элемент из «едва ли выполнимых», исполнив нынешней осенью каскад из тройного лутца и тройного флипа. Так что первопроходческий опыт у него имеется.
Примечательно, что во многом
Владислав Жуков