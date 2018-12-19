Дуэль Загитовой и Медведевой. Зачем смотреть чемпионат России по фигурному катанию

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По итогам выступления фигуристов будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2019 года в Минске. Также результаты повлияют на определение заявки российской команды на мировое первенство в Японии.

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Новое соперничество старых знакомых

Дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой болельщики ждали всю первую половину сезона. Олимпийская чемпионка (Загитова) против серебряного призера Игр (Медведевой), победитель против проигравшего, не смирившегося с поражением. Сильнейшая фигуристка планеты последних нескольких лет против «вчерашней юниорки», в одночасье сместившей двукратную чемпионку мира с трона. Их соперничество по-прежнему является главной вывеской в фигурном катании.

Они не пересекались на соревнованиях с момента завершения турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пхенчхане. Всего-то меньше года назад, но с тех пор изменилось столько, что начинаешь терять временную связь. В феврале Этери Тутберидзе утешала выдавшую лучший прокат произвольной программы в карьере, но все равно уступившую золотую медаль Медведеву. Позднее на пресс-конференции тренер обняла двух своих лучших учениц и сказала, что они обе для нее как дочери. Сама Евгения подтвердила, что дальше будет работать с Тутберидзе, но уже весной — скандал, разрыв, горящие мосты и переезд в Канаду к Брайану Орсеру, приведшему к победе на Олимпиаде-2010 в Ванкувере легендарную южнокорейскую фигуристку Ким Ён А.

Встреча Медведевой и Загитовой (сентябрьские контрольные прокаты сборной России не в счет) могла состояться и раньше — в финале Гран-при в Ванкувере, но Евгения впервые в карьере не смогла завоевать право выступить на главном старте серии. В Саранск Загитова едет в статусе фаворита, ее возможности в нынешнем сезоне уже хорошо известны. Даже в неидеальном функциональном состоянии олимпийская чемпионка не опускается ниже 215 баллов по сумме короткой и произвольной программ, а ее лучший результат сезона (238,43) по совместительству является мировым рекордом.

Медведева — главная загадка чемпионата России. В первой половине нынешнего сезона двукратная чемпионка мира ни разу не показала свой максимум, и ее лучшая сумма баллов (204,89) вкупе с планомерно ухудшавшимися от турнира к турниру результатами не дают нам никаких ответов.

Сама Евгения после этапа Гран-при в Гренобле заявила, что дело в психологии, однако ставшие системными проблемы с прыжками, а также вращениями и дорожками шагов позволяют приписать сюда еще и не самую лучшую физическую готовность спортсменки.

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С момента завершения серии Гран-при прошло более месяца, и вряд ли Евгения со своим тренерским штабом не работала над этим моментом. Если ей удастся восстановить вращения, то даже при сохранении затруднений с прыжковым контентом Медведева способна набирать далеко за 205 баллов по сумме двух программ, чего в теории вполне может хватить для конкуренции с Загитовой. Кроме того, перед стартом этапа Гран-при в Гренобле Орсер анонсировал появление в произвольной программе российской фигуристки достаточно сложного каскада из двойного акселя и тройного тулупа, который при чистом исполнении также положительно повлияет на итоговые оценки.

Во Франции элемент не получился — Медведева упала с акселя, однако вряд ли она откажется от исполнения данного каскада в Саранске. Тем более что лишние баллы ой как будут нужны — для того, чтобы гарантированно попасть в заявку сборной России на чемпионат Европы в Минске, ей надо занимать на национальном первенстве место не ниже второго. Однако даже в случае неудачи Медведева может поехать в Белоруссию в ранге третьего номера сборной, но для этого необходимо, чтобы ее кандидатуру на вакантное место выдвинул тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). И если раньше не было сомнений в том, что Евгения в любом случае попадет на европейское первенство, то после снятия с турнира в Саранске из-за воспаления легких одной из лучших фигуристок мира нынешнего сезона (к тому же стабильно исполняющей тройной аксель) Елизаветы Туктамышевой вероятность получения Медведевой третьего места в заявке поубавилась.

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Звездные юниорки потреплют нервы взрослым

С нынешнего сезона допуск к взрослому чемпионату России получили две самые одаренные с технической точки зрения юные фигуристки в истории — Александра Трусова и Анна Щербакова. А это значит, что во взрослое женское катание возвращаются четверные прыжки, и это просто невероятно. Более того, кто-то из двух 14-летних воспитанниц Тутберидзе имеет все шансы стать первой, кому удастся исполнить прыжок в четыре оборота, что называется, «на плюс».

До них последней, кто пытался исполнить данный элемент из категории «ультра си», была японка Мики Андо. Будучи юниоркой, она обладала четверным сальховым, и ей даже удалось чисто исполнить его в финале юниорского Гран-при 2002 года, но после перехода во взрослый уровень прыжок пропал. Андо пробовала вставлять его в произвольную программу, но лучшая из попыток закончилась недокрутом и «минусовой» оценкой по шкале качества исполнения элемента (GOE). С тех пор четверными грезили многие девушки, но делают их лишь две.

В арсенале Трусовой три четверных прыжка из шести возможных: сальхов, тулуп и сложнейший в настоящее время вид прыжковых элементов в четыре оборота — лутц. С этим набором Александра могла бы спокойно выступать среди взрослых мужчин и даже занимать призовые места. Ей уже давно тесно на юниорском уровне, ее техническая оценка за произвольную программу (в короткой юниорам запрещено исполнять элементы «ультра си») стабильно превосходит победителей соревнований среди юношей.

Эксперты упрекают Александру в излишне «ребячливом» катании, и это мнение не лишено смысла. В нынешнем сезоне Трусова исполняет короткую программу под музыку из фильма «Убить Билла», произвольную — под «Пятый элемент», и обе программы в некоторой степени окутаны атмосферой несерьезности.

Впрочем, всему свое время, и если к следующему сезону (а именно тогда Трусова дебютирует на взрослом уровне в международных соревнованиях) Александра прибавит в скольжении и представлении программ при сохранении сложности прыжкового контента, ее и без того достаточно высокая оценка за компоненты вырастет еще больше. Тогда тягаться с ней станет практически нереально.

Что же до Щербаковой, то эта фигуристка уникальна. В ее заявке значится лишь один вид четверного прыжка — лутц, но зато в произвольной программе он значится сразу два раза и один из них — в каскаде с тройным тулупом. К слову, сразу после того, как Анна «приземлит» эту комбинацию, она станет самой дорогой во взрослом женском одиночном катании. Сейчас это звание принадлежит каскаду «тройной аксель + тройной тулуп», исполняемому 16-летней японкой Рикой Кихирой, но что-то подсказывает, что скоро все изменится.

При этом Анна невероятно артистична, она стабильно получает высокие оценки за компоненты. В ее арсенале присутствуют сложные вращения, а программы нашпигованы связующими элементами. На данный момент ей недостает стабильности — скорее всего, сказался тяжелый перелом ноги, из-за которого она пропустила весь прошлый сезон и приостановила наращивание технической базы. Но в случае идеально чистых прокатов Анна определенно будет одной из немногих, кто сможет на равных состязаться с Трусовой.

Во второй раз в карьере на взрослом национальном первенстве выступит еще одна ученица Тутберидзе — 15-летняя Алена Косторная. На прошлогоднем чемпионате России она стала третьей, но возрастной ценз оставил ее вне заявки на Олимпийские игры в Пхенчхане.

На турнире в Саранске она явно будет рассчитывать на большее. Менее двух недель назад Алена выиграла юниорский финал Гран-при в Ванкувере, победив и Трусову, и Щербакову, а за короткую программу фигуристка получила 76,32 балла. Это не только юниорский мировой рекорд, но и третий результат сезона даже с учетом взрослых.

В ее заявке нет ни единого элемента «ультра си», и пока нет никакой уверенности, что они появятся (ранее спортсменка тренировала тройной аксель, но затем прогресс застопорился). Но на данный момент они ей и не нужны, ведь у нее есть другие козыри. К примеру, невероятное по красоте катание, равных которому не сыскать и на взрослом уровне. Ее оценки за компоненты рекордны среди юниоров, и они будут только расти от старта к старту. Конечно, без ошибок более техничных соперниц Алене побеждать будет сложно (к примеру, в Ванкувере Трусова и Щербакова срывали прыжковые элементы), но кто знает, что будет в дальнейшем.

Также в Саранске выступят Анастасия Тараканова, тренирующая четверной тулуп, Елизавета Нугуманова, Анна Тарусина и еще целый ряд юных фигуристок, которых мы не увидим на взрослых чемпионатах Европы и мира в этом году.

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Четверной аксель Артура Дмитриева

Единственный прыжок, который пока что не удавалось скрутить в четыре оборота на соревнованиях, — четверной аксель. Этот элемент не зря называют коварным, ведь суть его в том, что фигурист для удачного приземления на ход назад вынужден совершать дополнительную половину оборота. И это с учетом того, что далеко не всем фигуристам удаются обычные четверные прыжки.

В последнее время практически никто не пытался покорить аксель в четыре с половиной оборота. Живая легенда мужского одиночного катания японец Юдзуру Ханю уже очень давно твердит о намерении сделать его на соревнованиях, но воз и ныне там — сперва мешали травмы, а в олимпийский сезон идти на риск нецелесообразно.

И тут появился Артур Дмитриев. Эта история на самом деле напоминает сценарий голливудского драматического фильма про преодоление себя. Фигуристу 26 лет, он не добивался значительных успехов на международном уровне, и единственный шанс для него оставить след в истории фигурного катания — сделать невозможное. Он уже открыл миру элемент из «едва ли выполнимых», исполнив нынешней осенью каскад из тройного лутца и тройного флипа. Так что первопроходческий опыт у него имеется.

Дмитриев уже заявлял четверной аксель на этапе Гран-при в Москве, но тогда прыжок получился недокрученный и с падением. Сразу после выступления он заявил, что не будет опускать руки и продолжит попытки осилить данный элемент. И возможно, именно в Саранске ему удастся сотворить историю.

Примечательно, что во многом из-за того, насколько чисто (или не очень) Дмитриев исполнит этот прыжок, будет зависеть судьба итоговой заявки мужской сборной России на чемпионат Европы. У Дмитриева очень серьезные конкуренты, среди которых участники Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, Александр Самарин, самый стабильный российский фигурист последних лет Сергей Воронов, двукратный серебряный призер европейских первенств Максим Ковтун и обладатель серебра финала Гран-при среди юниоров в Ванкувере Петр Гуменник.