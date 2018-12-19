«Во время Олимпиады умирала моя мама»: признание Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

Прославленный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала откровенное интервью Теду Бартону — бывшему канадскому фигуристу, а теперь известному комментатору — для официального Youtube-канала юниорского Гран-при. Ролик был выложен накануне чемпионата России, в котором примут участие пять учеников Тутберидзе — Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Егор Рухин.

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О четверных прыжках юниорок

«Как я поняла, что девочки способны исполнять четверные? Наверное, во время тренировок. В юниорском возрасте девочки обычно прыгают лучше мальчиков, у них больше силы. Почему же в таком случае мы должны тренировать четверные с парнями, а с девушками — нет? Возможные травмы? Да, я переживаю из-за этого при каждом прыжке — в том числе и во время турниров. Я ограничиваю количество таких элементов, когда понимаю, что у девочек уже нет сил. Говорю: “Хватит, достаточно”. Иногда они расстраиваются, потому что хотят продолжать».

О создании идеальных программ

Создать программу для фигуриста, найти для него стиль, музыку — это, наверное, лучшая часть моей работы. Для меня это сродни созданию картины, написанию книги… Этери Тутберидзе

«Создать программу для фигуриста, найти для него стиль, музыку — это, наверное, лучшая часть моей работы. Для меня это сродни созданию картины, написанию книги… Представьте, что вы смотрите в музее на картину с Джульеттой и думаете: “Что будет, если она сейчас сойдет с полотна и начнет двигаться?” (Алена Косторная исполняет в образе Джульетты произвольную программу этого сезона. — “Газета.Ru”). Вот что я пытаюсь сделать на льду».

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Об отношениях с дочерью

«Я не смотрела выступления моей дочери в юниорском Гран-при (Диана Дэвис выступает в танцах на льду. — “Газета.Ru”). Почему? Я однажды пыталась и не смогла. На следующий день предстоял прокат произвольной программы на Олимпиаде, а я смотрела выступление Дианы и очень волновалась. Так что я сказала себе: “Так, тебе нужно сосредоточиться на завтрашнем дне”. И с тех пор не смотрю ее прокаты — только итоговый результат. Я всегда замечаю ошибки Дианы, и иногда даже случаются ссоры. Говорю: “Здесь ты могла сделать иначе”. Она отвечает: “Стоп! Ты моя мама. Тренер у меня другой”».

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О самом любимом

«Мой любимый фигурист — Брайан Бойтано (американец, обошедший на Олимпиаде-1988 Брайана Орсера; Бойтано взял золото, Орсер — серебро. — “Газета.Ru”). У него было все — катание, прыжки, подводки… И в программах всегда прослеживался сюжет — даже в то время! Помню его показательный номер в образе птицы. Это было прекрасно. Что люблю в работе тренера? Результаты. Любимая еда — острая мексиканская. И суши. Фильм? Что-нибудь романтичное, чтобы поплакать и поразмышлять».

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Лучший момент в тренерской карьере

«Предполагается, что я скажу “Олимпийские игры”, так? На самом деле не знаю. Может, этот момент настанет позже. Могу объяснить, почему я так говорю. Олимпиада-2018 в Пхенчхане — очень тяжелый период для меня, потому что… моя мама умирала. И она была очень далеко от меня. Это было не самое лучшее время в моей жизни (Этери Петровна Тутберидзе скончалась 8 ноября после продолжительной борьбы с болезнью. — “Газета.Ru”). Тогда сложно было чему-то радоваться».

Произнося эти слова, Тутберидзе в какой-то момент едва сдержала слезы. После ее ответа журналист принес свои извинения.

«Вы меня пугали»

Под конец интервью Тед Бартон поблагодарил Тутберидзе за прекрасную работу со спортсменами и выразил уверенность, что ей будет сопутствовать успех и в дальнейшем.

«Не знаю этого точно. Но хотелось бы верить. Мы будем стараться работать так же напряженно и надеемся, что наши спортсмены избегут проблем со здоровьем и смогут выполнять наши требования», — ответила тренер.

«Вы правы, когда говорите мне так. Но я в своих словах уверен, — отметил журналист и заявил: — Честно говоря, раньше вы меня пугали».

«Я сама себя пугаю», — отозвалась Тутберидзе.

«Но я был очень счастлив узнать, что внутри у вас томится столько эмоций и что вы так преданы своему делу».

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