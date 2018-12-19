Воронов пропустит чемпионат России в Саранске
САРАНСК, 19 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании фигурист Сергей Воронов пропустит национальное первенство в Саранске
САРАНСК, 19 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании фигурист Сергей Воронов пропустит национальное первенство в Саранске
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске.
Воронов был единственным представителем России в мужском одиночном катании в Финале
«Сергей Воронов получил травму, поэтому количество участников в мужском одиночном катании сократилось», — сказала Горшков на
Воронов в Финале