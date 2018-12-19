Воронов пропустит чемпионат России в Саранске

Источник: Reuters

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске.

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Воронов был единственным представителем России в мужском одиночном катании в Финале Гран-при в Ванкувере.

«Сергей Воронов получил травму, поэтому количество участников в мужском одиночном катании сократилось», — сказала Горшков на пресс-конференции.