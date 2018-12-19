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14:20 (мск), источник: Р-Спорт

Воронов пропустит чемпионат России в Саранске

САРАНСК, 19 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании фигурист Сергей Воронов пропустит национальное первенство в Саранске из-за травмы, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Источник: Reuters

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске.

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Воронов был единственным представителем России в мужском одиночном катании в Финале Гран-при в Ванкувере.

«Сергей Воронов получил травму, поэтому количество участников в мужском одиночном катании сократилось», — сказала Горшков на пресс-конференции.

Воронов в Финале Гран-при нынешнего сезона занял последнее, шестое место. Последний раз Воронов попадал в призеры чемпионата России и отбирался на главные старты сезона в сезоне-2014/15. Тогда фигурист стал бронзовым медалистом чемпионата Европы.

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