Стал известен диагноз снявшегося с чемпионата России Воронова
САРАНСК, 19 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о диагнозе Сергея Воронова, который пропустит чемпионат России
САРАНСК, 19 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о диагнозе Сергея Воронова, который пропустит чемпионат России
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске. Воронов был единственным представителем России в мужском одиночном катании в Финале
«Вчера на вечерней тренировке перед отъездом Сергей подвернул ногу, на неопределенное время ему нельзя выполнять нагрузки», — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган на
«У Сергея частичное повреждение связки левого надколенника», — добавил главный судья чемпионата России Сергей Кононыхин.