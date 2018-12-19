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15:44 (мск), источник: Р-Спорт

Стал известен диагноз снявшегося с чемпионата России Воронова

САРАНСК, 19 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о диагнозе Сергея Воронова, который пропустит чемпионат России из-за травмы.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске. Воронов был единственным представителем России в мужском одиночном катании в Финале Гран-при в Ванкувере.

«Вчера на вечерней тренировке перед отъездом Сергей подвернул ногу, на неопределенное время ему нельзя выполнять нагрузки», — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган на пресс-конференции.

«У Сергея частичное повреждение связки левого надколенника», — добавил главный судья чемпионата России Сергей Кононыхин.

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