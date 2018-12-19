Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не явилась на официальную тренировку перед чемпионатом России. Трансляция ведется на сайте Первого канала.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не явилась на официальную тренировку перед чемпионатом России. Трансляция ведется на сайте Первого канала.
Загитова должна была выйти в третьей разминке, однако не сделала этого. Из группы Этери Тутберидзе на льду появились Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная вместе с тренерами Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Женские соревнования начнутся 21 декабря. Это первые соревнования после Олимпийских игр 2018 года, на которых Загитова должна встретиться с Евгенией Медведевой.
9 декабря Загитова заняла второе место в финале