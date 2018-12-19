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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не явилась на официальную тренировку перед чемпионатом России. Трансляция ведется на сайте Первого канала.

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Загитова должна была выйти в третьей разминке, однако не сделала этого. Из группы Этери Тутберидзе на льду появились Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная вместе с тренерами Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Женские соревнования начнутся 21 декабря. Это первые соревнования после Олимпийских игр 2018 года, на которых Загитова должна встретиться с Евгенией Медведевой.

9 декабря Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Российскую спортсменку опередила японка Рики Кихира. По словам Загитовой, перед началом произвольной программы она получила травму, споткнувшись о кабель.

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16 декабря© Ньюстюб
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