Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России

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Загитова должна была выйти в третьей разминке, однако не сделала этого. Из группы Этери Тутберидзе на льду появились Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная вместе с тренерами Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Женские соревнования начнутся 21 декабря. Это первые соревнования после Олимпийских игр 2018 года, на которых Загитова должна встретиться с Евгенией Медведевой.