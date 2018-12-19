«Тоска» без лутца: Медведева приехала на ЧР с новой программой

Соревновательная программа чемпионата России в Саранске еще не началась, а первая сенсация уже случилась. Евгения Медведева, провалившая первую серию «Гран-при», на чемпионат России приехала с новой программой. В прошлом сезоне она меняла произвольную, в нынешнем — короткую.

С короткой на легкую музыку Orange Colored Sky Медведева на соревнованиях выступила трижды — на «Осенней классике» и этапах «Гран-при» в Канаде и Франции. Три проката — три неудачи. И непонятный образ, который Медведева так и не схватила. Наверняка это Евгения настояла на смене программы, в которой она не чувствовала себя комфортно.

О том, что Медведева сменила программу, в Северной Америке заговорили за пару дней до приезда фигуристки в Саранск. И даже слили информацию о том, что она будет кататься под музыку Джакомо Пуччини из оперы «Тоска».

Видео Медведевой — с отметки 31:52, прокат — 57:04

И на первой официальной тренировке двукратная чемпионка мира подтвердила все слухи. Когда было объявлено, что начинается музыкальное сопровождение для Евгении Медведевой, заиграла мощная музыка. Фигуристка вернулась к драматичному образу, в котором ей было всегда комфортно в группе Этери Тутберидзе.

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Выбросила из программы тройной лутц, с которым у нее было достаточно много проблем, и заменила его тройным риттбергером. И вообще у нее новая расстановка прыжков. Каскад тройной флип — тройной тулуп перемещен в первую половину программы, а двойной аксель и риттбергер — во второй половине.

Очевидно, что Медведева и Орсер сделали ставку на надежность. Ведь если Евгения не сможет попасть в число призеров в Саранске, рассчитывать на включение в сборную по решению тренерского совета будет сложно.

Это подтвердил и тренер фигуристки. Орсер отметил, что в этой программе Медведевой комфортно, она смотрится в ней органично. Но главное — для соревнований лучше подойдет этот вариант. С прежней Женей, которая пыталась меняться и пока прекратила эти попытки. Кстати, в ее программе есть элемент, часто исполняемый Юдзуру Ханю, когда он показывает мастерство владения коньком и чудеса координации.

Евгения Медведева и Брайан Орсер

Впрочем, пока о чем-то судить рано, так как Медведева не катала программу в том виде, в каком будет катать ее на соревнованиях. Ведь на льду были и другие фигуристки, так что составить целостное впечатление сложно.

Но ясно одно — Женя настроена более чем решительно.

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Ее «тренировочная дуэль» с Алиной Загитовой не состоялась. Во-первых, Загитова еще не прибыла в Саранск. Во-вторых, она все равно была бы в другой тренировочной группе. Но если бы олимпийская чемпионка вышла на тренировочный лед, можно было бы понять, в каком она состоянии.

Медведева улыбалась и выглядела довольной. Как и Орсер. Вместе с ним у бортика стояла Татьяна Тарасова, которая после проката сначала аплодировала, а затем довольно долго говорила с фигуристкой и что-то объясняла ее тренеру.