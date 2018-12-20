У Загитовой травма? Чего ждать от противостояния с Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Новая короткая программа Медведевой

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева в текущем сезоне результатами своих поклонников не радует. Серебро на Autumn Classic International, бронза на этапе Гран-при в Канаде и четвертое место на соревнованиях во Франции, к которым прибавилось и непопадание в финал — далеко не этого ждали болельщики от 19-летней фигуристки.

Спасти сезон Медведевой может помочь только успех на чемпионате России. Свою целеустремленность спортсменка продемонстрировала еще за несколько дней до начала соревнований, прибыв в Саранск раньше всех остальных участников. В столицу Мордовии Медведева прилетела уже в ночь с 17 на 18 декабря и сразу же удивила общественность неожиданной новостью.

В Саранске фигуристка выступит с новой короткой программой. Медведева будет кататься под музыку из оперы «Тоска», автором которой является итальянский композитор Джакомо Пуччини.

Поставил новую программу 19-летней спортсменке бывший узбекистанский фигурист Миша Ге, завершивший профессиональную карьеру в апреле этого года.

Отметим, что в текущем сезоне Медведева выступала с другой короткой программой под музыкальную композицию Orange Colored Sky Натали Коул, которую поставил ей хореограф группы Брайана Орсера Дэвид Уилсон.

К слову, Орсер также прибыл в Саранск. Изначально канадский специалист планировал поехать на чемпионат Японии вместе с Юдзуру Ханю, но тот повредил лодыжку на этапе Гран-при в Москве и снялся с соревнований.

Тайна Загитовой

Главная соперница Евгении Медведевой олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова считается основным фаворитом в турнире женского одиночного катания. При этом сама 16-летняя спортсменка умудрилась напугать болельщиков и журналистов накануне соревнований.

19 декабря в Саранск прибыли все фигуристы и уже провели первые тренировки. Кроме Загитовой.

Среди представителей прессы пошли слухи о том, что чемпионка Игр-2018 получила повреждение и, вероятно, снимется с соревнований. Изрядно забеспокоились и фанаты спортсменки. Однако пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ИСУ) Татьяна Фладе заявила, что Загитова приедет 20 декабря.

«Для всех, кто переживает за Алину Загитову, сообщаю, что с ней все в порядке. Она прибудет в Саранск в четверг утром», — написала Фладе у себя в твиттере.

Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что Загитова отправилась в столицу Республики Мордовия на поезде. Вместе с ней в купе находится дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис.

Шанс для Коляды

Михаил Коляда приехал в Саранск и гарантированно примет участие в чемпионате России. Это подтвердила его личный тренер Валентина Чеботарева.

Накануне соревнований российский фигурист лег в больницу с синуситом.

«Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса… И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в соревнованиях пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья!» — написал Коляда у себя в Instagram Stories, сопроводив пост фотографией с забинтованным носом.

Однако спортсмену было проведено оперативное лечение, в результате чего он не стал сниматься с соревнований.

В текущем сезоне 23-летний фигурист выступает нестабильно. На этапах Гран-при в Хельсинки и Москве он не сумел войти в тройку призеров, дважды заняв четвертое место. Кроме того, Коляда не сумел квалифицироваться в финальные соревнования, которые прошли в Ванкувере. Однако призер Олимпийских игр — 1998 Олег Овсянников считает, что Михаил способен достичь успеха на национальном первенстве.

«Ему надо научиться спокойно стартовать. На тренировках Михаил выполняет все элементы и прыжки, творит просто феноменальные вещи, у него получается абсолютно все… Но на соревнованиях он выглядит заведенным. Кажется, что он пытается доказать, что может лучше, но это лишнее. Ему нужно просто выполнить хорошо свою работу, этого будет достаточно. Главное, чтобы он подошел к соревнованиям здоровым. Сейчас идут резкие перепады температуры, потому сложно держать себя все время в форме», — сказал Овсянников в интервью «Газете.Ru».

Травма конкурента

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Короткая программа в турнире мужского одиночного катания состоится 20 декабря. За сутки до соревнований травму получил один из главных конкурентов Коляды Сергей Воронов. Из-за повреждения 31-летний фигурист снялся с соревнований. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«По последним данным, Воронов получил травму и участвовать не будет», — заявил он.

Воронов дважды подряд завоевывал золото национального первенства (в 2008 и 2009 годах). В текущем сезоне ученик Елены Буяновой выиграл бронзу на этапе Гран-при в США и серебро на соревнованиях в Японии, квалифицировавшись в финал, где занял последнее, шестое место.

Неучастие Туктамышевой

Главной потерей этого чемпионата стала Елизавета Туктамышева, которая была госпитализирована с воспалением легких за неделю до турнира. Сейчас, по словам ее тренера Алексея Мишина, спортсменка идет на поправку, а ее температура находится в норме. Но выступить в Саранске она не сможет. Ее заменит Виктория Васильева.

Туктамышева после завоевания бронзы в финале Гран-при говорила, что чемпионат России является для нее главным турниром в текущем сезоне. Согласно правилам, фигуристки, занявшие первое и второе места, гарантированно попадают в заявку сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Минске. Третья спортсменка, которая получит путевку на европейское первенство, будет определена решением тренерского совета.

21-летняя фигуристка, которая в нынешнем сезоне восстановила сложнейший прыжок, — тройной аксель — имеет хорошие шансы на попадание в сборную, однако конкуренция за место в заявке является крайне высокой.

Танцы на льду

Особый интерес будет прикован и к танцам на льду. Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина в текущем сезоне выступает на высшем уровне. Несмотря на неудачу в финале Гран-при (пара заняла только четвертое место), россияне завоевали два золота на соревнованиях в Хельсинки и Москве. На этапе Гран-при в России Степанова и Букин и вовсе победили с мировым рекордом, набрав 124,94 балла за произвольный танец.

Главными конкурентами пары станет дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Подопечные Александра Жулина стали серебряными призерами и на этапах Гран-при в Канаде и Франции, и финале.