Ковтун лидирует после короткой программы на чемпионате России, Коляда — второй
В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию.
В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию.
После короткой программы в соревнованиях одиночников лидерство захватил Максим Ковтун. На второй позиции располагается Михаил Коляда. Третий результат продемонстрировал Константин Милюков.
Фигурное катание. Чемпионат России. Саранск
Мужчины. После короткой программы
1. Максим Ковтун (Москва) — 95,14.
2. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) — 94,70.
3. Константин Милюков (Московская область) — 90,05.
4. Александр Самарин (Москва) — 83,24.
5. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург-Самарская область) — 81,43.
6. Артур Дмитриев (Москва) — 79,75.
7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) — 77,07.
8. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург-Республика Коми) — 71,74.
9. Роман Савосин (Москва) — 70,71.
10. Егор Мурашов (Москва) — 66,28.
11. Владислав Катичев (Республика Мордовия) — 63,17.
12. Артём Лежеев (Санкт-Петербург-Республика Карелия) — 62,57.
13. Александр Петров (Санкт-Петербург) — 61,64.
14. Артём Ковалёв (Москва) — 61,57.
15. Владимир Самойлов (Москва) — 60,30.
16. Артём Зотов (Москва) — 47,80.
Произвольные программы фигуристы представят завтра, 21 декабря.