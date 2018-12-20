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15«Я считаю, что я особенный»
11Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
18:17 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда заявил, что состояние здоровья мешает ему выступать на чемпионате России

САРАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда испытывает сложности в ходе выступления на чемпионате России в Саранске из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции.

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Источник: Reuters

Короткую программу в рамках чемпионата России в Саранске мужчины представили в четверг. Коляда завершил свой прокат без падений и набрал 94,7 балла, став вторым. Перед стартом турнира фигурист испытывал проблемы со здоровьем из-за перенесенного синусита и мог пропустить первенство.

«Публика действительно классная, спасибо ей, — сказал Коляда. — Не все получилось, завтра буду бороться. Не удалось выздороветь, чувствую себя странно, это мешает кататься».

При этом фигурист отметил, что у него нет желания сняться с турнира.

Произвольную программу мужчины представят 21 декабря.

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