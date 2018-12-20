Фигурист Коляда заявил, что состояние здоровья мешает ему выступать на чемпионате России
САРАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда испытывает сложности в ходе выступления на чемпионате России в Саранске
САРАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда испытывает сложности в ходе выступления на чемпионате России в Саранске
Короткую программу в рамках чемпионата России в Саранске мужчины представили в четверг. Коляда завершил свой прокат без падений и набрал 94,7 балла, став вторым. Перед стартом турнира фигурист испытывал проблемы со здоровьем
«Публика действительно классная, спасибо ей, — сказал Коляда. — Не все получилось, завтра буду бороться. Не удалось выздороветь, чувствую себя странно, это мешает кататься».
При этом фигурист отметил, что у него нет желания сняться с турнира.
Произвольную программу мужчины представят 21 декабря.