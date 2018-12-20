Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы в парном катании

САРАНСК, 20 дек — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях и вице-чемпионы мира 2018 года фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы в парном катании на чемпионате России в Саранске.