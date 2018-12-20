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19:20 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы в парном катании

САРАНСК, 20 дек — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях и вице-чемпионы мира 2018 года фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы в парном катании на чемпионате России в Саранске.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Тарасова и Морозов получили за свой прокат 80,06 балла. Второе место занимают Наталья Забияко/Александр Энберт (78,53). Тройку сильнейших замыкают Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (74,98).

Произвольную программу пары представят в субботу.

Согласно регламенту соревнований, обладатели золота и серебра чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы-2019, но окончательный состав сборной, включая третьих участников, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России.

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