Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы в парном катании
САРАНСК, 20 дек — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях и
САРАНСК, 20 дек — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях и
В четверг Тарасова и Морозов получили за свой прокат 80,06 балла. Второе место занимают Наталья Забияко/Александр Энберт (78,53). Тройку сильнейших замыкают Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (74,98).
Произвольную программу пары представят в субботу.
Согласно регламенту соревнований, обладатели золота и серебра чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы-2019, но окончательный состав сборной, включая третьих участников, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России.