Фигурист Морозов выступал с температурой в короткой программе на чемпионате России

Короткую программу в рамках первенства пары представили в четверг. Тарасова и Морозов показали баллы выше собственного мирового рекорда (80,06), однако Международный союз конькобежцев не ратифицирует рекорды, показанные на национальных чемпионатах.
После проката Тарасова сообщила журналистам, что Морозов плохо себя чувствует.
«Небольшая температура была перед прокатом, но я вышел и сделал свою работу», — сказал Морозов.
Также Морозов сказал, что пара не придает особого значения рекордным баллам. «Не делаем из этого какое-то достижение, просто выступили лучше, чем раньше, — отметил фигурист. — Это всего лишь короткая программа».
Произвольную программу в рамках чемпионата России пары представят в субботу.