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19:59 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Морозов выступал с температурой в короткой программе на чемпионате России

САРАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, соревновался в короткой программе на чемпионате России в Саранске с повышенной температурой. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Короткую программу в рамках первенства пары представили в четверг. Тарасова и Морозов показали баллы выше собственного мирового рекорда (80,06), однако Международный союз конькобежцев не ратифицирует рекорды, показанные на национальных чемпионатах.

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После проката Тарасова сообщила журналистам, что Морозов плохо себя чувствует.

«Небольшая температура была перед прокатом, но я вышел и сделал свою работу», — сказал Морозов.

Также Морозов сказал, что пара не придает особого значения рекордным баллам. «Не делаем из этого какое-то достижение, просто выступили лучше, чем раньше, — отметил фигурист. — Это всего лишь короткая программа».

Произвольную программу в рамках чемпионата России пары представят в субботу.

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