Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
20.12
Авангард7
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
20.12
Витязь3
Сочи2
Хоккей. КХЛ
20.12
СКАОТ2
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
20.12
СпартакБ2
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
20.12
Йокерит4
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
20.12
Динамо Мн2
Слован1
Биатлон. Биатлон
20.12
Нове-Место (Чехия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
20.12
Барыс1
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
20.12
Сибирь4
Амур3
Хоккей. КХЛ
20.12
Куньлунь2
ХК Динамо3
Все события
Фоторепортажи
8Сауль Альварес победил Рокки Филдинга
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
01:00 (мск), источник: ТАСС

Рекорд Тарасовой и Морозова и возвращение Ковтуна. В Саранске стартовал чемпионат России

САРАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Саранске. Турнир проходит в Ледовом дворце республики Мордовия.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первый день чемпионата прошли соревнования в мужском одиночном катании, среди спортивных пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы представили короткие программы. Несмотря на будний день, пришло большое количество жителей Саранска и гостей столицы Мордовии. К середине дня на арене вместимостью около 3 тыс. человек практически не осталось свободных мест.

Читайте также
Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем. Почему это радует

Борьба с синуситом и возвращение в элиту

Чемпионат стартовал с турнира одиночников, где главными действующими лицами стали лучшие российские фигуристы последних лет — бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Михаил Коляда и двукратный серебряный призер европейских первенств Максим Ковтун, пропустивший весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. Спортсмены выступали друг за другом, в результате жеребьевки Ковтуну выпал четвертый стартовый номер, Коляде — пятый.

Ковтун начал свой прокат уверенно. Чисто и на отличный «плюс» исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, после чего закрепил стартовый успех уверенным тулупом в четыре оборота. Однако, справившись с вращениями и дорожками шагов, Ковтун упал на тройном акселе. При пересмотре прыжка судьи признали элемент недокрученным, из- за чего фигурист потерял весомое количество баллов.

Однако итоговую оценку Ковтуна (95,14 балла) в четверг так никто и не смог превзойти, и это можно назвать уверенным шагом спортсмена к возвращению в элиту. Сам фигурист в беседе с журналистами после проката поблагодарил за поддержку местную публику, а также рассказал об усложнении своих программ в будущем. «У меня не слабая программа, но и не сильнейшая — надо стремиться к максимуму, я это могу. Надеюсь освоить какой-нибудь новый четверной прыжок, а облегчать программы не будем, только усложнять», — сказал Ковтун.

Выхода на лед Коляды зрители ждали не меньше, ведь еще за несколько дней до старта его выступление в Саранске было под вопросом из-за обострения синусита. Однако Коляда принял решение бороться за место в заявке сборной России и в Саранск приехал.

Фигурист набрал 94,70 балла, которые позволяют ему бороться за золото чемпионата.

«Публика действительно классная, спасибо ей, — сказал Коляда на пресс-конференции после проката. — Не все получилось, завтра (в произвольной программе — прим. ТАСС) буду бороться. Не удалось выздороветь, чувствую себя странно, это мешает кататься».

Однако главной сенсацией мужской короткой программы стали не Ковтун и Коляда, а 24-летний Константин Милюков, выступавший последним и выдавший единственный абсолютно чистый прокат. Он получил рекордные в карьере 90,05 балла и занял промежуточное третье место. Для журналистов Милюков был «темной лошадкой», поэтому на пресс-конференции спортсмен немного рассказал о себе — он тренируется в подмосковном Королеве у Вазгена Азрояна. Фигурист признался, что в последнее время несколько изменил стиль работы и, как показывает чемпионат в Саранске, это пошло ему на пользу.

Читайте также
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы в парном катании

Тарасова и Морозов поставили рекорд, но ISU его не засчитает

Не обошлось в первый день соревнований и без рекордов. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступали первыми в соревновании спортивных пар и исполнили свою программу практически без недочетов. А если бы Тарасова не оступилась на синхронном вращении, то и вовсе можно было бы сказать, что пара показала прокат из категории идеальных. Однако эта оплошность не очень значительно повлияла на итоговые результаты — 80,06 балла, что на почти на два очка больше их собственного мирового рекорда.

Сами фигуристы своим рекордным баллам не придают особого значения. «Не делаем из этого какое-то достижение, просто выступили лучше, чем раньше, — отметил Морозов позднее на пресс-конференции. — Это всего лишь короткая программа».

Официальной записи в табеле Международного союза конькобежцев (ISU) об этом не будет. Организация не ратифицирует рекорды, установленные на национальных чемпионатах и турнирах, которые проводятся не под ее эгидой. Но и в этой ситуации можно и нужно отыскать неоспоримую ценность в короткой программе — Морозов вышел на прокат с небольшой температурой, а это значит, что фигуристы способны на более высокие результаты. Они смогут доказать это на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

Второе место после короткой программы в соревнованиях пар занимают Наталья Забияко и Александр Энберт (78,53), сорвавшие аплодисменты своим прокатом под произведение Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (74,98).

Читайте также
Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу в танцах на ЧР

Битва в танцах на льду

Но самое яркое сражение в первый день чемпионата России произошло в соревнованиях танцевальных дуэтов. Открыли их дебютанты финала Гран-при Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро и сходу задали высокую планку — 73,37 балла. После выступления Гурейро признался, что не любит выходить на лед первым, однако на качество катания дуэта это не повлияло.

Спустя некоторое время на льду появились Александра Степанова и Иван Букин. В финале Гран-при в Ванкувере дуэт получил низкие оценки за элементы, однако на национальном первенстве Степанова и Букин смогли показать свое лучшее катание. Судьи оценили их ритм-танец в 81,95 балла, что стало личным рекордом.

Казалось, что лидерству спортсменов никто не угрожает, однако последними на лед вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они получили 84,01 балла за свой прокат, что всего на 0,12 балла меньше мирового рекорда, принадлежащего серебряным призерам Олимпийских игр — 2018 французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Такой результат позволил Синициной и Кацалапову выйти в лидеры национального первенства.

Публика нас поддерживала, Саранск очень сильно изменился. Аплодисменты городу и организаторам.
Никита Кацалапов

«По ощущениям это был один из лучших прокатов, теперь мы будем готовиться к произвольному танцу, — прокомментировал выступление Кацалапов. — Публика нас поддерживала, Саранск очень сильно изменился. Аплодисменты городу и организаторам».

Чемпионат России продолжится 21 декабря, в пятницу женщины представят короткие программы, а мужчины и танцевальные дуэты — произвольные. Национальное первенство завершится 23 декабря.

 Больше не президент. Что сделал Мутко на посту главы РФС
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Убирайте руки. Великолепный Логинов проиграл только Бе
Дзюба: Манчини говорил, что я расслабляю Кокорина
Год летних видов: Россия покорила Европу и мир
«Йокерит» разгромил ЦСКА в матче КХЛ (видео)
СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме (видео)
Йоханнес Бе: Фуркад сломал карьеру мне и Шипулину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь