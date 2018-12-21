Рекорд Тарасовой и Морозова и возвращение Ковтуна. В Саранске стартовал чемпионат России
САРАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Саранске. Турнир проходит в Ледовом дворце республики Мордовия.
САРАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Саранске. Турнир проходит в Ледовом дворце республики Мордовия.
В первый день чемпионата прошли соревнования в мужском одиночном катании, среди спортивных пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы представили короткие программы. Несмотря на будний день, пришло большое количество жителей Саранска и гостей столицы Мордовии. К середине дня на арене вместимостью около 3 тыс. человек практически не осталось свободных мест.
Чемпионат стартовал с турнира одиночников, где главными действующими лицами стали лучшие российские фигуристы последних лет — бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Михаил Коляда и двукратный серебряный призер европейских первенств Максим Ковтун, пропустивший весь прошлый сезон
Ковтун начал свой прокат уверенно. Чисто и на отличный «плюс» исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, после чего закрепил стартовый успех уверенным тулупом в четыре оборота. Однако, справившись с вращениями и дорожками шагов, Ковтун упал на тройном акселе. При пересмотре прыжка судьи признали элемент недокрученным, из- за чего фигурист потерял весомое количество баллов.
Однако итоговую оценку Ковтуна (95,14 балла) в четверг так никто и не смог превзойти, и это можно назвать уверенным шагом спортсмена к возвращению в элиту. Сам фигурист в беседе с журналистами после проката поблагодарил за поддержку местную публику, а также рассказал об усложнении своих программ в будущем. «У меня не слабая программа, но и не сильнейшая — надо стремиться к максимуму, я это могу. Надеюсь освоить
Фигурист набрал 94,70 балла, которые позволяют ему бороться за золото чемпионата.
«Публика действительно классная, спасибо ей, — сказал Коляда на
Однако главной сенсацией мужской короткой программы стали не Ковтун и Коляда, а 24-летний Константин Милюков, выступавший последним и выдавший единственный абсолютно чистый прокат. Он получил рекордные в карьере 90,05 балла и занял промежуточное третье место. Для журналистов Милюков был «темной лошадкой», поэтому на
Не обошлось в первый день соревнований и без рекордов. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступали первыми в соревновании спортивных пар и исполнили свою программу практически без недочетов. А если бы Тарасова не оступилась на синхронном вращении, то и вовсе можно было бы сказать, что пара показала прокат из категории идеальных. Однако эта оплошность не очень значительно повлияла на итоговые результаты — 80,06 балла, что на почти на два очка больше их собственного мирового рекорда.
Сами фигуристы своим рекордным баллам не придают особого значения. «Не делаем из этого
Официальной записи в табеле Международного союза конькобежцев (ISU) об этом не будет. Организация не ратифицирует рекорды, установленные на национальных чемпионатах и турнирах, которые проводятся не под ее эгидой. Но и в этой ситуации можно и нужно отыскать неоспоримую ценность в короткой программе — Морозов вышел на прокат с небольшой температурой, а это значит, что фигуристы способны на более высокие результаты. Они смогут доказать это на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.
Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (74,98).
Но самое яркое сражение в первый день чемпионата России произошло в соревнованиях танцевальных дуэтов. Открыли их дебютанты финала
Спустя некоторое время на льду появились Александра Степанова и Иван Букин. В финале
Казалось, что лидерству спортсменов никто не угрожает, однако последними на лед вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они получили 84,01 балла за свой прокат, что всего на 0,12 балла меньше мирового рекорда, принадлежащего серебряным призерам Олимпийских игр — 2018 французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Такой результат позволил Синициной и Кацалапову выйти в лидеры национального первенства.
Публика нас поддерживала, Саранск очень сильно изменился. Аплодисменты городу и организаторам.
«По ощущениям это был один из лучших прокатов, теперь мы будем готовиться к произвольному танцу, — прокомментировал выступление Кацалапов. — Публика нас поддерживала, Саранск очень сильно изменился. Аплодисменты городу и организаторам».
Чемпионат России продолжится 21 декабря, в пятницу женщины представят короткие программы, а мужчины и танцевальные дуэты — произвольные. Национальное первенство завершится 23 декабря.