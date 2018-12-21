Рекорд Тарасовой и Морозова и возвращение Ковтуна. В Саранске стартовал чемпионат России

Источник: РИА "Новости"

В первый день чемпионата прошли соревнования в мужском одиночном катании, среди спортивных пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы представили короткие программы. Несмотря на будний день, пришло большое количество жителей Саранска и гостей столицы Мордовии. К середине дня на арене вместимостью около 3 тыс. человек практически не осталось свободных мест.

Борьба с синуситом и возвращение в элиту

Чемпионат стартовал с турнира одиночников, где главными действующими лицами стали лучшие российские фигуристы последних лет — бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Михаил Коляда и двукратный серебряный призер европейских первенств Максим Ковтун, пропустивший весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. Спортсмены выступали друг за другом, в результате жеребьевки Ковтуну выпал четвертый стартовый номер, Коляде — пятый.

Ковтун начал свой прокат уверенно. Чисто и на отличный «плюс» исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, после чего закрепил стартовый успех уверенным тулупом в четыре оборота. Однако, справившись с вращениями и дорожками шагов, Ковтун упал на тройном акселе. При пересмотре прыжка судьи признали элемент недокрученным, из- за чего фигурист потерял весомое количество баллов.

Однако итоговую оценку Ковтуна (95,14 балла) в четверг так никто и не смог превзойти, и это можно назвать уверенным шагом спортсмена к возвращению в элиту. Сам фигурист в беседе с журналистами после проката поблагодарил за поддержку местную публику, а также рассказал об усложнении своих программ в будущем. «У меня не слабая программа, но и не сильнейшая — надо стремиться к максимуму, я это могу. Надеюсь освоить какой-нибудь новый четверной прыжок, а облегчать программы не будем, только усложнять», — сказал Ковтун.

Выхода на лед Коляды зрители ждали не меньше, ведь еще за несколько дней до старта его выступление в Саранске было под вопросом из-за обострения синусита. Однако Коляда принял решение бороться за место в заявке сборной России и в Саранск приехал.

Фигурист набрал 94,70 балла, которые позволяют ему бороться за золото чемпионата.

«Публика действительно классная, спасибо ей, — сказал Коляда на пресс-конференции после проката. — Не все получилось, завтра (в произвольной программе — прим. ТАСС) буду бороться. Не удалось выздороветь, чувствую себя странно, это мешает кататься».

Однако главной сенсацией мужской короткой программы стали не Ковтун и Коляда, а 24-летний Константин Милюков, выступавший последним и выдавший единственный абсолютно чистый прокат. Он получил рекордные в карьере 90,05 балла и занял промежуточное третье место. Для журналистов Милюков был «темной лошадкой», поэтому на пресс-конференции спортсмен немного рассказал о себе — он тренируется в подмосковном Королеве у Вазгена Азрояна. Фигурист признался, что в последнее время несколько изменил стиль работы и, как показывает чемпионат в Саранске, это пошло ему на пользу.

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Тарасова и Морозов поставили рекорд, но ISU его не засчитает

Не обошлось в первый день соревнований и без рекордов. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступали первыми в соревновании спортивных пар и исполнили свою программу практически без недочетов. А если бы Тарасова не оступилась на синхронном вращении, то и вовсе можно было бы сказать, что пара показала прокат из категории идеальных. Однако эта оплошность не очень значительно повлияла на итоговые результаты — 80,06 балла, что на почти на два очка больше их собственного мирового рекорда.

Сами фигуристы своим рекордным баллам не придают особого значения. «Не делаем из этого какое-то достижение, просто выступили лучше, чем раньше, — отметил Морозов позднее на пресс-конференции. — Это всего лишь короткая программа».

Официальной записи в табеле Международного союза конькобежцев (ISU) об этом не будет. Организация не ратифицирует рекорды, установленные на национальных чемпионатах и турнирах, которые проводятся не под ее эгидой. Но и в этой ситуации можно и нужно отыскать неоспоримую ценность в короткой программе — Морозов вышел на прокат с небольшой температурой, а это значит, что фигуристы способны на более высокие результаты. Они смогут доказать это на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

Второе место после короткой программы в соревнованиях пар занимают Наталья Забияко и Александр Энберт (78,53), сорвавшие аплодисменты своим прокатом под произведение Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (74,98).

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Битва в танцах на льду

Но самое яркое сражение в первый день чемпионата России произошло в соревнованиях танцевальных дуэтов. Открыли их дебютанты финала Гран-при Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро и сходу задали высокую планку — 73,37 балла. После выступления Гурейро признался, что не любит выходить на лед первым, однако на качество катания дуэта это не повлияло.

Спустя некоторое время на льду появились Александра Степанова и Иван Букин. В финале Гран-при в Ванкувере дуэт получил низкие оценки за элементы, однако на национальном первенстве Степанова и Букин смогли показать свое лучшее катание. Судьи оценили их ритм-танец в 81,95 балла, что стало личным рекордом.

Казалось, что лидерству спортсменов никто не угрожает, однако последними на лед вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они получили 84,01 балла за свой прокат, что всего на 0,12 балла меньше мирового рекорда, принадлежащего серебряным призерам Олимпийских игр — 2018 французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Такой результат позволил Синициной и Кацалапову выйти в лидеры национального первенства.

Публика нас поддерживала, Саранск очень сильно изменился. Аплодисменты городу и организаторам. Никита Кацалапов

«По ощущениям это был один из лучших прокатов, теперь мы будем готовиться к произвольному танцу, — прокомментировал выступление Кацалапов. — Публика нас поддерживала, Саранск очень сильно изменился. Аплодисменты городу и организаторам».