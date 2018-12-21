Загитова или Медведева? Фигуристки выступают на ЧР (видеотрансляция)

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В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

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В пятницу 21 декабря короткую программу представят женщины. Начало соревнований — 14:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в четверг в короткой программе уже выступили мужчины, пары и танцевальные дуэты. Среди мужчин лучший результат показал Максим Ковтун, который набрал 95.14 балла. В соревнованиях пар первенствовали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые набрали 80.06 балла. Среди танцевальных пар лидируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов, набравшие 84.01 балла.

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