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17:25 (мск), источник: ТАСС

Медведева не стала общаться с прессой после короткой программы чемпионата России

САРАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не стала общаться с представителями СМИ после короткой программы чемпионата России.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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Спортсменка получила за свой прокат 62,24 балла и занимает промежуточное 14-е место. После завершения выступления Медведева пообщалась только с правообладателем на показ турнира — Первым каналом. «Обращайтесь к моему агенту», — сказала Медведева в ответ на просьбу прокомментировать прокат от сотрудника другого телеканала. К журналистам печатных и электронных изданий спортсменка не вышла.

В нынешнем сезоне Медведева выступает под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Россиянка заняла третье и четвертое место на этапах Гран-при и впервые в карьере не пробилась в финал серии, который проходил в Ванкувере.

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