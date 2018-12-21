Медведева не стала общаться с прессой после короткой программы чемпионата России

Спортсменка получила за свой прокат 62,24 балла и занимает промежуточное 14-е место. После завершения выступления Медведева пообщалась только с правообладателем на показ турнира — Первым каналом. «Обращайтесь к моему агенту», — сказала Медведева в ответ на просьбу прокомментировать прокат от сотрудника другого телеканала. К журналистам печатных и электронных изданий спортсменка не вышла.