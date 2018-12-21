Загитова обыграла Медведеву. Она ее просто разгромила

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова — 80,62

2. Александра Трусова — 74,96

3. Алена Косторная — 74,40

4. Станислава Константинова — 74,40

5. Анна Щербакова — 74,09

6. Софья Самодурова — 71,82…

14. Евгения Медведева — 62,24.

В Саранске на чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа в соревнованиях женщин. Лидерство, как и ожидалось, захватила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она превзошла и сильнейших юниорок мира — Алену Косторную и Александру Трусову, и Станиславу Константинову. Вообще всех превзошла. А Медведева ей не конкурентка.

Загитовой прилетел огромный медведь

Выступление олимпийской чемпионки ожидалось с особым вниманием. Она открывала вторую группу. А до нее программу ровно с тем же техническим контентом показала чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Она чисто выполнила все прыжки, завела зал дорожкой шагов и лидировала до выступления Загитовой.

Алина на разминке перед своим выступлением упала после прыжка, и в этом момент зал сначала замер, а потом дружно ахнул. Но это падение на ее выступлении не сказалось. Загитова показала один из лучших прокатов сезона и получила от судей 80,62 балла. Правда, до своего лучшего результата сезона, показанного на «Гран-при России», она не дотянула 0,16 балла. Судьи чуть прижали ей оценки. Видимо, в ожидании Медведевой.

После проката Загитова объяснила, что упала, поскольку не чувствовала тело — руки шли в одну сторону, ноги в другую. Но уже во время проката программы все было нормально. Пока чемпионка катилась к зоне «слез и поцелуев», на лед в подарок ей прилетел огромный медведь. Настолько огромный, что три девочки с трудом подняли его и докатили до бортика.

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Медведева полетела на лед сама

Евгения Медведева выступала последней. И было видно, что она не смогла справиться с волнением. В ее новой короткой программе каскад флип-тулуп стоял первым. На утренней тренировке у Жени возникали с ним проблемы — она упала при приземлении со второго прыжка.

Во время короткой программы Медведева неудачно выехала с флипа, попыталась прицепить тулуп, но вместо тройного даже одинарный не получился. Затем последовало кошмарное падение с двойного акселя. Во время прыжка Женю настолько повело, что вытянуть такое приземление могли бы, наверное, только Евгений Плющенко или Юдзуру Ханю.

Дальше Медведева поборолась, но все шансы были потеряны. По технической оценке двукратная чемпионка мира оказалась лучше только Дарьи Паненковой, занимающей последнее место. И лишь за счет очень высоких компонентов Женя оказалась не рядом с Дарьей, а чуть повыше, на 14-м месте. Но сумма 62,24 балла не оставляет ей никаких шансов вмешаться в борьбу не только за призовое место, но и за место в сборной, если не брать в расчет юниорок.

По сути, сезон для Медведевой завершен. Она может спокойно восстанавливать здоровье и готовиться к следующему.

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Косторная за лед зацепилась

А юниорок нельзя не брать в расчет. Александра Трусова, кстати, осталась на втором месте после короткой программы. По технической оценке, кстати, Загитова ей проиграла.

Трусова менее чем на балл опережает своих подруг-соперниц по группе Этери Тутберидзе — Алену Косторную и Анну Щербакову. Победительница недавнего финала «Гран-при» среди юниоров Косторная наверняка занимала бы второе место вслед за Загитовой, но во время исполнения дорожки шагов зубцом конька зацепила лед и упала. По сути, на ровном месте.

Алена объяснила, что когда сделала все прыжки, хотела дать больше эмоций. Но лучшее, как известно, враг хорошего. Программа Косторной была не просто хорошей, а великолепной. Однако она сама лишила себя минимум двух баллов.

Щербакова за лед не цеплялась, на разминке не падала, откатала чистенько и аккуратно и проигрывает Косторной перед произвольной всего 0,4 балла.

Группу Тутберидзе смогла разбавить только Станислава Константинова. Ученица Валентины Чеботаревой показала очень красивое и цельное катание, получив ту же сумму баллов, что и Косторная. Но Станислава четвертая, поскольку ее техническая оценка чуть ниже. В сильнейшую разминку пробилась и Софья Самодурова, которая показала отличный прокат, но технической сложности ей чуть не хватило, чтобы быть выше.