Медведева прокомментировала провал на чемпионате России и расплакалась

Фигуристка заявила, что обрела веру в себя и в то, что все будет хорошо, как бы ни закончились для нее соревнования. Она со слезами на глазах поблагодарила болельщиков за поддержку и выразила уверенность, что сумеет справиться со всеми трудностями.