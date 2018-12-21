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22:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова оправдала провал Медведевой на чемпионате России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в эфире Первого канала прокомментировала неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Тарасовой, на разминке Медведева выступила идеально, не сорвав ни одного элемента. Тренер выразила мнение, что причиной неудач фигуристки является взросление и сложный период в жизни.

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Тарасова отметила, что Медведева потеряла уверенность в собственных силах, и это мешает ей выступать на прежнем уровне. Также специалист посчитала, что на катании фигуристки отразился долгий перелет из Канады.

По итогам короткой программы Медведева занимает лишь 14-е место из 18 возможных, заработав 62,24 балла. Медведева упала с двойного акселя и совершила еще несколько ошибок во время катания. После проката она отказалась общаться с прессой. Лидером соревнований стала Алина Загитова.

В мае 2018-го Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством специалиста Брайана Орсера.

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