Тарасова оправдала провал Медведевой на чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

По словам Тарасовой, на разминке Медведева выступила идеально, не сорвав ни одного элемента. Тренер выразила мнение, что причиной неудач фигуристки является взросление и сложный период в жизни.

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Тарасова отметила, что Медведева потеряла уверенность в собственных силах, и это мешает ей выступать на прежнем уровне. Также специалист посчитала, что на катании фигуристки отразился долгий перелет из Канады.

По итогам короткой программы Медведева занимает лишь 14-е место из 18 возможных, заработав 62,24 балла. Медведева упала с двойного акселя и совершила еще несколько ошибок во время катания. После проката она отказалась общаться с прессой. Лидером соревнований стала Алина Загитова.