Место в сборной ценой шнурка. На чемпионате России завершился турнир в танцах на льду

Источник: РИА "Новости"

Первая попытка штурмовать пьедестал чемпионата России у Синициной и Кацалапова была в 2015 году и завершилась четвертым местом. В следующем сезоне дуэт добрался до второй строчки, а в 2017 году стал бронзовым призером, сохранив возможность получить место в сборной для участия в Олимпиаде-2018. Однако на предолимпийском старте в Санкт- Петербурге фигуристы не смогли выступить в произвольной программе из-за травмы Кацалапова и лишились права на поездку в Пхёнчхан.

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В начале нового олимпийского цикла спортсмены громко напомнили о себе в серии Гран-при, завоевав серебро в финале турнира в Ванкувере, и на соревнования в Саранск ехали заряженными на победу. Не менее нацеленными на первое место результат чемпионата России приехали еще два дуэта- участника финала Гран-при — двукратные серебряные и бронзовые призеры первенства страны Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Еще перед стартом турнира серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух предположил, что результат Гран-при может сказаться на итоге национального чемпионата и судействе. Эксперт оказался прав в своих суждениях — Синицина и Кацалапов захватили лидерство после ритм-танца, опередив Степанову и Букина на 1,6 балла. Кацалапов после выступления отметил, что прокат был одним из лучших в сезоне. За произвольный танец пара получила 128,42 балла, набрав в сумме 212,32 балла и заняв первое место.

Сколько же я этого ждал! Я так счастлив, это такая честь являться главной парой страны. Никита Кацалапов

Так случилось, что свои оценки дуэт услышал в микст-зоне, когда давал комментарии журналистам. Начав говорить, Кацалапов замолчал, прислушиваясь к словам диктора на арене, а потом не сдержал эмоций. «Сколько же я этого ждал! Я так счастлив, это такая честь являться главной парой страны», — сказал фигурист.

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Развязавшийся шнурок может поставить крест на сборной

Степанова и Букин уступили лидерам чуть меньше четырех баллов — 208,49. Сорвав сопоставимое с победителями количество аплодисментов, фигуристы признали, что выступление идеальным не было. «Мы откатались с ошибками, знаем над чем работать. Но для нас очень важно, что оценкой довольны тренеры», — рассказала после выступления Степанова.

Олимпийская чемпионка в командном турнире Олимпиады в Сочи Екатерина Боброва, которая на чемпионате в Саранске выступает в качестве телевизионного комментатора, поделилась с ТАСС мнением о том, что лидеры турнира могут рассчитывать на пьедестал почета предстоящего чемпионата Европы в Минске. Первые два номера обеспечили себе участие в соревнованиях. Для российского болельщика продолжение их дуэли станет самым интересным в соревнованиях танцоров в столице Белоруссии.

А вот находившиеся на третьем месте после ритм-танца Загорски и Гурейро оказались пятыми по итогам произвольного проката. Причиной стал развязавшийся шнурок на коньке у Гурейро.

Как рассказала ТАСС тренер спортсменов Елена Кустарова, спортсмен решил не останавливаться во время проката.

Если бы Гурейро обратился к техническим контролерам, то пара потеряла бы пять баллов. Спортсмены не смогли выполнить три элемента и в результате потеряли намного больше, однако значительную часть ошибок допустила Загорски. Это позволило занять третье место дуэту Софьи Евдокимовой и Егора Базина. Учитывая, что третий номер сборной определяется тренерским советом, остается только гадать, кого предпочтут специалисты для выступления на чемпионат Европы.