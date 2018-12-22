Мужчины тоже плачут. Фигурист Ковтун в четвертый раз в карьере выиграл чемпионат России

Источник: РИА "Новости"

На свой прокат будущий победитель турнира собирался долго. Пока остальные фигуристы из его тренировочной разминки делали один прыжок за другим, Ковтун без устали отрабатывал единственный — ключевой. Он несколько раз заходил на сальхов в четыре оборота, но практически всегда пропускал нужный момент для отталкивания, из-за чего элемент не получался.

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В прокате же сальхов был выполнен отлично — высокий и с хорошими надбавками по шкале качества исполнения элементов (GOE). Ему предшествовал каскад из четверного и двойного тулупов, также исполненный без ошибок. Однако потом Ковтун упал с четверного тулупа, а на тройном акселе получился неудачный выезд, но зато остальные технические элементы фигурист выполнил правильно.

На дорожке шагов зал стоя хлопал в такт музыке. Позднее зрители снова встанут со своих мест, на этот раз для того, чтобы овациями поддержать фигуриста, сделавшего уверенный шаг к возвращению в элиту после пропущенного сезона. Сам Ковтун не сдержал эмоций и долгое время не уходил со льда, благодаря зрителей за теплый прием. Он получил 186,45 балла за произвольную программу и 281,59 — по сумме, оба результата теперь являются его личными рекордами.

Ровно год назад был переломный момент в жизни, он заставил меня все переосмыслить, случилось много событий — по большей части плохих и печальных. Но этот момент дал мне возможность понять, чего я хочу на самом деле. Максим Ковтун

«Сегодня был сделан первый шаг после того, как я вернулся к тренировкам, после того, как начал идти к своей цели — сказал Ковтун. — Он важен, но это лишь шаг на пути к тому, чего я хочу добиться. Ровно год назад был переломный момент в жизни, он заставил меня все переосмыслить, случилось много событий — по большей части плохих и печальных. Но этот момент дал мне возможность понять, чего я хочу на самом деле».

На чемпионат Европы 2019 года в Минске Ковтун поедет в статусе первого номера сборной России. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом ТАСС пожелал ему после четырех побед на национальных чемпионатах добиться высокого результата на главных стартах. «Сегодня он выиграл, этот шаг выполнен, но вопрос остается прежним — ведь у него уже четыре титула, но после этого не было достойного взрыва, — сказал Ягудин. — Я хочу, чтобы и вчерашнее, и его сегодняшнее катание, и эта очередная победа вылились во что-то громкое на крупных турнирах — на чемпионатах Европы и мира».

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Самарин бился за каждый прыжок, и публика это оценила

Перед Ковтуном свою произвольную программу представлял 20-летний Александр Самарин. Для попадания в тройку тройку призеров ему необходимо было откататься с минимальным количеством ошибок и без потери своих «ультра-си» элементов. С этой задачей фигурист справился частично — упал с четверного тулупа, но остальные прыжки сохранил.

Причем это слово является достаточно точным олицетворением того, как Самарин катался в произвольной программе. Его вело на вращениях, но он держался, прыжки грозились обернуться падением, так как спортсмен сгибал колени сильнее обычного. Это был самый настоящий прокат из категории «вопреки», и Самарину он определенно удался.

После завершения выступления спортсмен поклонился трибунам, со всех сторон на него посыпались аплодисменты и одобрительные возгласы.

То ли от этого, то ли от ощущения, что тяжелейший прокат позади, Самарин расчувствовался и после выхода со льда, как и Ковтун, не смог сдержать слез.

Судьи оценили выступление спортсмена по сумме двух прокатов на 265,49 балла, что принесло ему бронзу национального первенства.

«Спасибо публике, она невероятная, обожаю здесь выступать, — сказал фигурист. — Расстроен, что не получилось порадовать в полной мере и показать чистое катание, но я боролся, старался».

Коляда — боец, он это доказал

То, что Михаил Коляда вообще выступил на чемпионате России, можно назвать удачей для зрителей. За неделю до турнира стало известно, что у 23-летнего спортсмена обострился синусит, из-за чего стоял вопрос о целесообразности его участия. Фигурист вместе со своей командой все же решил поехать на соревнования, хотя, по данным ТАСС, незадолго до их старта ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Возможно, причиной, по которой он все же решился на риск, стало желание реабилитироваться за смазанный олимпийский сезон. На Играх в Пхёнчхане Коляда много падал, многие болельщики возложили на него вину за то, что россиянам не удалось побороться за золото в командном турнире. Ему необходимо было не словом, а делом доказывать, что произошедшее в Южной Корее стало лишь стечением не самых удачных обстоятельств.

И поначалу ему это даже удалось — фигурист завоевал бронзу на чемпионате мира 2018 года в Милане, однако в новом сезоне все опять испортилось.

Он не попал в финал Гран-при в Ванкувере и провел серию крайне неубедительно. Так что спортсмен едва ли мог быть спокоен относительно своих шансов занять третье место в сборной на чемпионате Европы — 2019 в случае снятия с национального первенства.

А выступать на главных стартах сезона ему необходимо.

Короткую программу в Саранске Коляда откатал уверенно, допустив лишь одну ошибку на приземлении с тройного акселя. Однако вопрос о том, справится ли один из лучших российских фигуристов со своей далеко не самой простой с технической точки зрения произвольной программой на фоне проблем со здоровьем, определенно был одним из главных. До конца у Коляды этого не получилось.

Он делал двойные прыжки вместо тройных в каскадах, упал с тройного лутца и не смог выполнить дорожку шагов на максимальный уровень, а завершал программу буквально на морально-волевых. Но это и не имеет значения, ведь он не сдался. Из последних сил держась на ногах от усталости, он с трудом смог отдышаться после проката, но все же нашел в себе возможность поблагодарить публику за поддержку.