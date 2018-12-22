Тренер Медведевой отказался брать ответственность за будущее подопечной

Источник: РИА "Новости"

Орсер заявил, что предыдущие тренеры сделали очень многое для Медведевой, и его задачей стало помочь фигуристке сохранить ее уровень катания и развить его еще сильнее.

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По словам Орсера, у экс-команды россиянки было слишком много подопечных, а Медведевой после Олимпиды-2018 было необходимо особое внимание.

«Я не могу сказать, что смогу вновь сделать Медведеву чемпионкой, но мы стараемся, чтобы она продолжала любить фигурное катание и вносила вклад в этот вид спорта. Нужно быть терпеливыми. Женя хочет доказать всем, что сделала правильный выбор, переехав в Канаду. Потому что другим вариантом для нее было завязать со спортом насовсем», — отметил он.

В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал Гран-при. На данный момент спортсменка выступает на чемпионате России. По итогам короткой программы фигуристка занимает лишь 14-е место из 18 возможных. Лидером соревнований стала Алина Загитова.

В мае 2018-го Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством Орсера.