Тренер Медведевой отказался брать ответственность за будущее подопечной
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер в интервью
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер в интервью
Орсер заявил, что предыдущие тренеры сделали очень многое для Медведевой, и его задачей стало помочь фигуристке сохранить ее уровень катания и развить его еще сильнее.
По словам Орсера, у
«Я не могу сказать, что смогу вновь сделать Медведеву чемпионкой, но мы стараемся, чтобы она продолжала любить фигурное катание и вносила вклад в этот вид спорта. Нужно быть терпеливыми. Женя хочет доказать всем, что сделала правильный выбор, переехав в Канаду. Потому что другим вариантом для нее было завязать со спортом насовсем», — отметил он.
В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал
В мае 2018-го Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством Орсера.