Ковтун заявил, что тренер Буянова заставила его похудеть перед возвращением в группу

Ковтун тренировался у Буяновой с 2012 года, позднее он перешел в группу к Инне Гончаренко. Однако в апреле 2018 года стало известно, что фигурист вернулся к Буяновой.

«Буянова поставила условие — похудеть за три недели, — сказал Ковтун. — К тому моменту я уже работал над этим, скинул три килограмма, но нужно было еще 11. У меня была цель, и если бы я не выполнил ее, меня бы не взяли на сбор. Но в итоге вес как быстро пришел, так и ушел».