Ковтун заявил, что тренер Буянова заставила его похудеть перед возвращением в группу

Ковтун тренировался у Буяновой с 2012 года, позднее он перешел в группу к Инне Гончаренко. Однако в апреле 2018 года стало известно, что фигурист вернулся к Буяновой.
«Буянова поставила условие — похудеть за три недели, — сказал Ковтун. — К тому моменту я уже работал над этим, скинул три килограмма, но нужно было еще 11. У меня была цель, и если бы я не выполнил ее, меня бы не взяли на сбор. Но в итоге вес как быстро пришел, так и ушел».
Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского чемпионата 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Фигурист в четвертый раз выиграл национальное первенство, ранее он побеждал на трех подряд чемпионатах страны с 2014 по 2016 годы.