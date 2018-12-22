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15:50 (мск), источник: ТАСС

Ковтун заявил, что тренер Буянова заставила его похудеть перед возвращением в группу

САРАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Тренер Елена Буянова заставила двукратного серебряного призера чемпионатов Европы по фигурному катанию Максима Ковтуна похудеть перед возвращением в группу в 2018 году. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Ковтун тренировался у Буяновой с 2012 года, позднее он перешел в группу к Инне Гончаренко. Однако в апреле 2018 года стало известно, что фигурист вернулся к Буяновой.

«Буянова поставила условие — похудеть за три недели, — сказал Ковтун. — К тому моменту я уже работал над этим, скинул три килограмма, но нужно было еще 11. У меня была цель, и если бы я не выполнил ее, меня бы не взяли на сбор. Но в итоге вес как быстро пришел, так и ушел».

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского чемпионата 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Фигурист в четвертый раз выиграл национальное первенство, ранее он побеждал на трех подряд чемпионатах страны с 2014 по 2016 годы.

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