Ледовый дворец гудит. Как на чемпионате России в Саранске болеют за Медведеву и Загитову

Источник: РИА "Новости"

Саранск принимает чемпионат России уже в третий раз — ранее столица Мордовии принимала турнир в 2010-м и 2011-м. Соревнования неизменно проходят в «Ледовом дворце». После двух соревновательных дней можно утверждать, что нынешний турнир, как и предыдущие, с точки зрения организации прошел успешно.

Впрочем, не сказать, что Саранск дышит фигурным катанием. Корреспондент ТАСС, прибыв в город за день до начала официальных тренировок, обошел его центральные районы и открыл для себя интересную особенность, не увидев ни одной афиши турнира. И это при условии, что этот чемпионат России по составу участников может превзойти грядущее мировое первенство в Японии.

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«Как там наши, выигрывают?»

Опрос на улицах города показал, что далеко не все жители знают, какой турнир у них проходит. Саранск живет своим ритмом — размеренным и спокойным. Возможно, жителям города так даже лучше, ведь надо как-то отдохнуть от летнего футбольного бума, вызванного чемпионатом мира. Для Саранска нынешний турнир не является какой-то необходимостью. Скорее, это в некоторой степени дань всеобщей любви к спорту.

Один из таксистов, к примеру, поинтересовавшись ходом турнира, спросил: «Как там, наши выигрывают?».

И так сплошь и рядом. Хотя женская половина города осведомлена лучше, чем мужская. Так, одна из продавщиц центрального рынка, заприметив в покупателе «гостя Мордовии», спросила, по какому случаю тот оказался в их краях зимой. «Неужели на фигурное катание? Как там наши девочки?», — поинтересовалась она.

Девочки — сложно. Хоть и безумно интересно.

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Билетов нет

И тем удивительнее, что на трибуны ледового 3-тысячного стадиона билетов не осталось задолго до начала соревнований. Официально об этом за день до старта соревновательной части чемпионата объявил вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Владимир Грибанов, и совсем скоро мы смогли воочию убедиться в правдивости этой информации. Старт турнира пришелся на день четверга, но на трибунах практически не было свободных мест.

В Саранск действительно прибыло большое количество жителей других городов России, чтобы поддержать своих любимцев. К примеру, Ангелина с дочкой Юлей приехала из Самары. «Хотела вживую посмотреть на Алину (Загитову — прим. ТАСС), не пропускала ни одного проката в этом сезоне», — сказала болельщица.

Но и местных жителей на арене достаточно много. Это было особенно заметно на контрасте между дневной и вечерней сессиями, ближе к 21:00 трибуны заметно редели. Объяснение этому простое — Саранск достаточно быстро «засыпает», а до конца соревновательного дня остаются либо самые стойкие, либо приезжие.

«Жена захотела, я бы сам, наверное, не пошел, — честно признался один из местных зрителей Артур. — Еще ж на работу на следующий день ехать. Я вообще в фигурном катании мало что понимаю, но это красиво, конечно».

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Наибольшее внимание публики приковано, безусловно, к одиночным соревнованиям среди девушек и мужчин. Они представляли короткие программы днем в пятницу, однако уже после утренних тренировок трибуны были завешены тематическими баннерами. Хедлайнерами, конечно же, были олимпийская чемпионка Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.