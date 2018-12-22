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17:55 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России в соревнованиях пар

САРАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

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Источник: РИА "Новости"

По сумме короткой и произвольной программ пара Тарасовой и Морозова набрала 236,80 балла.

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Второе место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт (230,49 балла). Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,40).

Согласно критериям отбора Федерации фигурного катания на коньках России, пары, занявшие два первых места на национальном первенстве, автоматически обеспечили себе место в составе сборной России на чемпионате Европы, который пройдет в Минске 21—27 января 2019 года. Третья пара, которая выступит на континентальном первенстве, будет определена решением тренерского совета и исполкома федерации.

Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России во второй раз, фигуристы также стали победителями турнира в прошлом году. Кроме того, они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года, серебряными призерами чемпионата мира — 2018 и двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). Они стали серебряными призерами в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В начале декабря российская пара заняла третье место в финале Гран-при 2018 года в Ванкувере.

Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершится в субботу произвольной программой у женщин. В воскресенье пройдут показательные выступления.

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