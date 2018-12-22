Медведева: Я плавала в любви болельщиков

«Не совсем получилось отпустить голову, но я довольна прокатом в целом, хотя спасти каскад дупель (двойной аксель) — тулуп было нереально. Старалась сохранить концентрацию. Нужно верить в себя, и не важно, чем ты занимаешься. Сегодня я плавала (в болельщицкой любви), — сказала Медведева журналистам.