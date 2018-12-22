Медведева: Я плавала в любви болельщиков
САРАНСК, 22 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что она ощутила огромную любовь болельщиков на чемпионате России.
САРАНСК, 22 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что она ощутила огромную любовь болельщиков на чемпионате России.
Чемпионат России проходит
«Не совсем получилось отпустить голову, но я довольна прокатом в целом, хотя спасти каскад дупель (двойной аксель) — тулуп было нереально. Старалась сохранить концентрацию. Нужно верить в себя, и не важно, чем ты занимаешься. Сегодня я плавала (в болельщицкой любви), — сказала Медведева журналистам.