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20:03 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева: Я плавала в любви болельщиков

САРАНСК, 22 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что она ощутила огромную любовь болельщиков на чемпионате России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России проходит 20—23 декабря в Саранске. Медведева заняла 14-е место в короткой программе, а в субботу набрала 205,90 балла в сумме обеих программ.

«Не совсем получилось отпустить голову, но я довольна прокатом в целом, хотя спасти каскад дупель (двойной аксель) — тулуп было нереально. Старалась сохранить концентрацию. Нужно верить в себя, и не важно, чем ты занимаешься. Сегодня я плавала (в болельщицкой любви), — сказала Медведева журналистам.

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