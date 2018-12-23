Загитова отказалась общаться с прессой после провала в произвольной программе

Источник: РИА "Новости"

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В произвольной программе Загитова сорвала несколько прыжков и заняла только 12-е место. И только высокие баллы за прокат короткой программы помогли Алине завершить соревнования на пятом месте в итоговом протоколе.

Результат Загитовой на чемпионате России — второй среди спортсменок, имеющих право по возрасту выступать на чемпионате Европы, а значит, она и Станислава Константинова, ставшая четвёртой, точно выступят в Минске.