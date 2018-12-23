Загитова отказалась общаться с прессой после провала в произвольной программе
Олимпийская чемпионка Алина Загитова после неудачного проката произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске не вышла в
Олимпийская чемпионка Алина Загитова после неудачного проката произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске не вышла в
В произвольной программе Загитова сорвала несколько прыжков и заняла только 12-е место. И только высокие баллы за прокат короткой программы помогли Алине завершить соревнования на пятом месте в итоговом протоколе.
Результат Загитовой на чемпионате России — второй среди спортсменок, имеющих право по возрасту выступать на чемпионате Европы, а значит, она и Станислава Константинова, ставшая четвёртой, точно выступят в Минске.
Третью участницу выберет 23 декабря тренерский совет. Среди претенденток — ставшая шестой на ЧР Софья Самодурова, занявшая седьмое итоговое место Евгения Медведева и пропустившая национальное первенство по болезни Елизавета Туктамышева.