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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Загитова отказалась общаться с прессой после провала в произвольной программе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после неудачного проката произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске не вышла в микст-зону и отказалась общаться с журналистами.

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Источник: РИА "Новости"
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В произвольной программе Загитова сорвала несколько прыжков и заняла только 12-е место. И только высокие баллы за прокат короткой программы помогли Алине завершить соревнования на пятом месте в итоговом протоколе.

Результат Загитовой на чемпионате России — второй среди спортсменок, имеющих право по возрасту выступать на чемпионате Европы, а значит, она и Станислава Константинова, ставшая четвёртой, точно выступят в Минске.

Третью участницу выберет 23 декабря тренерский совет. Среди претенденток — ставшая шестой на ЧР Софья Самодурова, занявшая седьмое итоговое место Евгения Медведева и пропустившая национальное первенство по болезни Елизавета Туктамышева.

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