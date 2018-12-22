Медведева взяла реванш у Загитовой. Но обе проиграли 14-летней

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России. Женщины. Итоговые результаты

1. Анна Щербакова — 229,78

2. Александра Трусова — 229,71

3. Алена Косторная — 226,54

4. Станислава Константинова — 212,92

5. Алина Загитова — 212,03

6. Софья Самодурова — 209,77

7. Евгения Медведева — 205,90.

Чемпионат России по фигурному катанию в Саранске завершала произвольная программа женщин. И она показала, что дуэль Евгении Медведевой и Алины Загитовой, хоть пока и актуальна, но вперед рванули совсем другие. Эти другие настолько деморализуют всех остальных своими прыжками в четыре оборота, что срываются даже олимпийские чемпионки.

Медведева вышла биться. И билась

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Недаром Евгения Медведева на утренней тренировке ни разу не улыбнулась и отрабатывала прыжок за прыжком. Для нее произвольная программа на чемпионате России в Саранске стала последним шансом доказать всему миру, что она не просто может кататься, а может кататься на высоком уровне.

Эта программа нужна была ей, чтобы обрести потерянную уверенность. И Медведева вышла, как на последний прокат в жизни. Такого взгляда в нынешнем сезоне у нее еще не было. Она допустила лишь одну ошибку — упала с тройного тулупа, который шел каскадом к акселю. Но все остальное сделала здорово, если не считать того, что ребро на лутце судьи все равно поставили. И щедро одарили компонентами.

По технике Женя проиграла многим соперницам. Вообще, сейчас в мире достаточно фигуристок, которые сильнее Медведевой, но это в данном случае совершенно неважно. Женя преодолела саму себя. После проката она была счастлива, и это главное. Другое дело, что даже показанного ей на сегодняшний день почти максимума оказалось достаточно только для седьмого места.

Загитова вспомнила про Милан

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/j2fZ4c7j1ns?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тоже не попала в число призеров. И, если честно, не должна была оказываться выше Софьи Самодуровой. По справедливости, ее место в итоговом протоколе должно было быть рядом с Медведевой. Но судьи не стали обижать Загитову компонентами и вытащили на второе место. На второе среди взрослых фигуристок, получающих путевку на чемпионат Европы.

Загитова просто сорвала свою программу. Можно сказать, она не сделала ничего. Даже спираль в хореографической дорожке не была сделана. Это был худший прокат Алины. Даже хуже, чем было весной в Милане, когда она стала только пятой на чемпионате мира. Возможно, это связано с акклиматизацией после финала «Гран-при» в Ванкувере, возможно, с чем-то другим. Но факт в том, что в произвольной программе Загитова была худшей, и только магия ее имени помогла ей получить приличные баллы.

Евгения взяла у Алины убедительный реванш за короткую программу, но обе оказались несостоятельны в борьбе с лучшими юниорками мира.

Щербакову и Трусову разделили семь сотых

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Судьба чемпионского титула решалась в борьбе девочек из группы Этери Тутберидзе. Анна Щербакова выступала первой из них и показала выдающееся катание. С такими плюсами за чистейшие прыжки, которые начались с великолепно исполненного четверного лутца, она обыграла бы всех мужчин. И даже невысокие компоненты не помешали ей набрать 155,69 балла. С таким результатом можно выигрывать любые турниры. Но Щербакова в силу возраста среди взрослых выступать не может.

После нее выступали и Алена Косторная, которая откатала даже лучше, чем в финале юниорского «Гран-при», где стала победительницей, но разница в девять баллов в технической оценке оказалась решающей.

Сбросить Щербакову с первого места могла только фигуристка с двумя четверными прыжками. Чемпионка мира среди юниорок Александра Трусова тоже сделала четверной лутц, но упала с четверного тулупа. И дедакшн за падение не позволил ей выиграть, хотя всю остальную программу она сделала замечательно.

В итоге Трусова проиграла Щербаковой семь сотых балла. В следующем сезоне призеры чемпионата России будут соревноваться среди взрослых.

Кто поедет на чемпионат Европы?

Пока же на чемпионат Европы поедут другие. Станислава Константинова и Алина Загитова — как лучшие среди взрослых фигуристок. А вот на третью путевку могут претендовать и Софья Самодурова, и Евгения Медведева, и Елизавета Туктамышева, которой не было в Саранске из-за болезни. Тренерскому совету предстоит тяжелый выбор.