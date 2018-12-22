Медведева взяла реванш у Загитовой. Но обе проиграли 14-летней

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже0
Марсель0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Лион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ0
Нант0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс1
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн2
Ним0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик0
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус1
Рома0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт Ред Уингз0
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон Брюинз2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия Флайерз2
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
20:30
Кардифф Сити1
Манчестер Юнайтед5
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф0
Бавария3
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона2
Сельта0
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево1
Интер1
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма0
Болонья0
Хоккей. НХЛ
23.12
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23.12
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
23.12
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.12
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23.12
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
Биатлон. Биатлон
19:00
Нове-Место (Чехия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. НХЛ
23.12
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Саутгемптон3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити2
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед0
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер3
Герта1
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг3
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт1
Шальке-043
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-960
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг0
Фрайбург1
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард0
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА1
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
17:00
СпартакОТ3
Сочи2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЙокеритОТ3
Динамо Р2
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Сампдория4
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан0
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
Торино1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Фрозиноне1
Биатлон. Биатлон
17:00
Нове-Место (Чехия)
Гонка преследования (М)
Хоккей. НХЛ
23.12
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23.12
Эдмонтон Ойлерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал3
Бернли1
Футбол. Зарубежный
15:00
Бетис1
Эйбар1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев3
Северсталь2
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио3
Кальяри1
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь1
Адмирал4
Хоккей. КХЛ
23.12
Куньлунь
Витязь
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур0
ХК Динамо2
Все события
Фоторепортажи
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева взяла реванш у Загитовой. Но обе проиграли 14-летней

Новой чемпионкой России в фигурном катании стала Анна Щербакова. Она круче Кихиры.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России. Женщины. Итоговые результаты
1. Анна Щербакова — 229,78
2. Александра Трусова — 229,71
3. Алена Косторная — 226,54
4. Станислава Константинова — 212,92
5. Алина Загитова — 212,03
6. Софья Самодурова — 209,77
7. Евгения Медведева — 205,90.

Чемпионат России по фигурному катанию в Саранске завершала произвольная программа женщин. И она показала, что дуэль Евгении Медведевой и Алины Загитовой, хоть пока и актуальна, но вперед рванули совсем другие. Эти другие настолько деморализуют всех остальных своими прыжками в четыре оборота, что срываются даже олимпийские чемпионки.

Медведева вышла биться. И билась

Во время загрузки произошла ошибка.

Недаром Евгения Медведева на утренней тренировке ни разу не улыбнулась и отрабатывала прыжок за прыжком. Для нее произвольная программа на чемпионате России в Саранске стала последним шансом доказать всему миру, что она не просто может кататься, а может кататься на высоком уровне.

Эта программа нужна была ей, чтобы обрести потерянную уверенность. И Медведева вышла, как на последний прокат в жизни. Такого взгляда в нынешнем сезоне у нее еще не было. Она допустила лишь одну ошибку — упала с тройного тулупа, который шел каскадом к акселю. Но все остальное сделала здорово, если не считать того, что ребро на лутце судьи все равно поставили. И щедро одарили компонентами.

По технике Женя проиграла многим соперницам. Вообще, сейчас в мире достаточно фигуристок, которые сильнее Медведевой, но это в данном случае совершенно неважно. Женя преодолела саму себя. После проката она была счастлива, и это главное. Другое дело, что даже показанного ей на сегодняшний день почти максимума оказалось достаточно только для седьмого места.

Загитова вспомнила про Милан

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тоже не попала в число призеров. И, если честно, не должна была оказываться выше Софьи Самодуровой. По справедливости, ее место в итоговом протоколе должно было быть рядом с Медведевой. Но судьи не стали обижать Загитову компонентами и вытащили на второе место. На второе среди взрослых фигуристок, получающих путевку на чемпионат Европы.

Загитова просто сорвала свою программу. Можно сказать, она не сделала ничего. Даже спираль в хореографической дорожке не была сделана. Это был худший прокат Алины. Даже хуже, чем было весной в Милане, когда она стала только пятой на чемпионате мира. Возможно, это связано с акклиматизацией после финала «Гран-при» в Ванкувере, возможно, с чем-то другим. Но факт в том, что в произвольной программе Загитова была худшей, и только магия ее имени помогла ей получить приличные баллы.

Евгения взяла у Алины убедительный реванш за короткую программу, но обе оказались несостоятельны в борьбе с лучшими юниорками мира.

Щербакову и Трусову разделили семь сотых

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Судьба чемпионского титула решалась в борьбе девочек из группы Этери Тутберидзе. Анна Щербакова выступала первой из них и показала выдающееся катание. С такими плюсами за чистейшие прыжки, которые начались с великолепно исполненного четверного лутца, она обыграла бы всех мужчин. И даже невысокие компоненты не помешали ей набрать 155,69 балла. С таким результатом можно выигрывать любые турниры. Но Щербакова в силу возраста среди взрослых выступать не может.

После нее выступали и Алена Косторная, которая откатала даже лучше, чем в финале юниорского «Гран-при», где стала победительницей, но разница в девять баллов в технической оценке оказалась решающей.

Сбросить Щербакову с первого места могла только фигуристка с двумя четверными прыжками. Чемпионка мира среди юниорок Александра Трусова тоже сделала четверной лутц, но упала с четверного тулупа. И дедакшн за падение не позволил ей выиграть, хотя всю остальную программу она сделала замечательно.

В итоге Трусова проиграла Щербаковой семь сотых балла. В следующем сезоне призеры чемпионата России будут соревноваться среди взрослых.

Кто поедет на чемпионат Европы?

Пока же на чемпионат Европы поедут другие. Станислава Константинова и Алина Загитова — как лучшие среди взрослых фигуристок. А вот на третью путевку могут претендовать и Софья Самодурова, и Евгения Медведева, и Елизавета Туктамышева, которой не было в Саранске из-за болезни. Тренерскому совету предстоит тяжелый выбор.

Андрей Шитихин из Саранска

 Глушаков на допросе в полиции такого наговорил!
Мамаев выдал пламенную речь после заседания суда
Медведеву забросали цветами после произвольной программы
Крах СКА при чумовом рекорде. Воробьев проиграл Никитину все
«Реал» выиграл клубный ЧМ. Теперь Мадрид лучше «Барсы»
Все российские клубы вышли во второй раунд Еврокубка. Что дальше
Загитова бьется за победу на чемпионате России (видео)
Малышко: Я готов поехать домой, устал от бесконечных отборов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь