Загитова — пятая, но отобралась на Евро. С медалями чемпионата России только юниорки
Все — из группы Тутберидзе.
Все — из группы Тутберидзе.
На чемпионат России Этери Тутберидзе привезла внушительную компанию — олимпийская чемпионка Загитова, чемпионка мира среди юниоров Трусова, победительница юниорского финала
По итогам короткой программы все попали в топ-5. Промежуточную таблицу возглавила Алина Загитова, на пятом месте расположилась Анна Щербакова. После произвольной программы девушки поменялись местами. Щербакова — новая чемпионка России, Загитова — пятая. И вторая среди взрослых. Это важно.
Все дело в том, что по действующему регламенту ISU, на взрослых международных соревнованиях могут выступать спортсменки, которым на момент начала сезона уже исполнилось 15 лет. Щербаковой пока 14. Трусова и Косторная, которые заняли второе и третье место, соответственно, тоже не вписываются в возрастные рамки. А, значит, все трое точно пропустят чемпионат Европы в Минске и чемпионат мир в Сайтаме.
Две путевки по спортивному принципу перейдут к лучшим из взрослых — Станиславе Константиновой (она — четвертая) и Алине Загитовой. Еще одно место в сборной займет фигуристка, которую выберет тренерский совет.
Пятая строчка в итоговом протоколе невольно заставляет вспоминать чемпионат мира-2018. Качество исполнения произвольной программы — тоже. Два падения, сразу несколько недоделанных элементов — идеальная с точки зрения композиции «Кармен» просто рассыпалась на части. Техническая оценка — 61,18 балла — отбросила ее на 12-е место по итогам второго соревновательного дня. Удержаться в топе помогла только безупречная короткая.
Вообще программы Алины устроены так, что на падения просто нет времени. Интенсивность, с которой нужно исполнить сложнейшие элементы, поражает. За две минуты Загитова исполняет семь прыжковых элементов, среди которых фирменный тройной
На чемпионате мира в Милане все увидели, как тяжело Загитовой даются поражения. В Саранске она смогла взять себя в руки (по крайней мере, на публике). Это главное различие двух прокатов. В Милане Загитова была потеряна. Сейчас прекрасно понимает (и пытается принять) все, что с ней происходит.
Остальным еще во время трансляции все объяснила Татьяна Тарасова.
«Что же это было? Выходят дети, прыгают четверные прыжки. Это, как ни крути, действует на психику. И я все равно грешу на акклиматизацию. Только приехали из Канады — сразу коньки надевай и никакого отдыха нет. Ни денечка. Она уже не могла больше собираться. Вчера собралась. А сегодня — нет.
Как ее не поддержать — она же олимпийская чемпионка! Она очень плохо провела разминку, но она и вчера плохо провела разминку, но собралась. Будь это в другой день, она бы выехала легко, потому что обладает и скоростью, и координацией, и прыжком, и красотой.
Это прозвучит странно, но после провала в короткой программе у Жени появилось некоторое преимущество над соперницами. Ей нечего было терять. В итоге — хороший прокат и только одна серьезная ошибка — не получился тулуп в каскаде. До выхода на лед последней разминки Медведева даже лидировала. Итоговые 205,90 балла — слишком несерьезно, когда есть фигуристки, которые чисто приземляют четверные прыжки. Этого хватило, чтобы добраться до седьмого места.
Седьмое место, конечно, не уровень той Медведевой, к которой все привыкли. Но прямо сейчас она не может лучше и откровенно в этом признается. В нынешнем положении пропущенный чемпионат Европы, скорее, на пользу. Брайан Орсер часто просил, чтобы им дали время. Оно появилось. Правда, совсем немного.
Чемпионка мира-2015 в Саранске не выступала. Но точно станет одной из главных героинь на тренерском совете. Перед ним прямо сейчас стоит очень непростая задача. Надо решить, кого включить в сборную на важные международные турниры — Туктамышеву, которая была очень убедительна на этапах
Ситуация осложняется тем, что обе тренируются в одной группе — у Алексея Мишина. На стороне Лизы более сложный контент, репутация и опыт. Она была чемпионкой мира еще в 2015 году, а сложнейший тройной аксель прыгает еще дольше. Самодурова очень стабильна. Кроме того, у нее не было вынужденной паузы на лечение, а, значит, не нужно восстанавливать форму.
Фигуристов, которые представят Россию на чемпионате Европы, должны объявить уже завтра.