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830. Алексей Швед
09:19 (мск), источник: Sport24

Загитова — пятая, но отобралась на Евро. С медалями чемпионата России только юниорки

Все — из группы Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"

На чемпионат России Этери Тутберидзе привезла внушительную компанию — олимпийская чемпионка Загитова, чемпионка мира среди юниоров Трусова, победительница юниорского финала Гран-при Косторная и чемпионка нескольких этапов Щербакова. У каждой — свой неповторимый стиль. В группе Тутберидзе старательно избегают любых повторов и пересечений.

Источник: РИА "Новости"

По итогам короткой программы все попали в топ-5. Промежуточную таблицу возглавила Алина Загитова, на пятом месте расположилась Анна Щербакова. После произвольной программы девушки поменялись местами. Щербакова — новая чемпионка России, Загитова — пятая. И вторая среди взрослых. Это важно.

Все дело в том, что по действующему регламенту ISU, на взрослых международных соревнованиях могут выступать спортсменки, которым на момент начала сезона уже исполнилось 15 лет. Щербаковой пока 14. Трусова и Косторная, которые заняли второе и третье место, соответственно, тоже не вписываются в возрастные рамки. А, значит, все трое точно пропустят чемпионат Европы в Минске и чемпионат мир в Сайтаме.

Две путевки по спортивному принципу перейдут к лучшим из взрослых — Станиславе Константиновой (она — четвертая) и Алине Загитовой. Еще одно место в сборной займет фигуристка, которую выберет тренерский совет.

Алина Загитова

Пятая строчка в итоговом протоколе невольно заставляет вспоминать чемпионат мира-2018. Качество исполнения произвольной программы — тоже. Два падения, сразу несколько недоделанных элементов — идеальная с точки зрения композиции «Кармен» просто рассыпалась на части. Техническая оценка — 61,18 балла — отбросила ее на 12-е место по итогам второго соревновательного дня. Удержаться в топе помогла только безупречная короткая.

Вообще программы Алины устроены так, что на падения просто нет времени. Интенсивность, с которой нужно исполнить сложнейшие элементы, поражает. За две минуты Загитова исполняет семь прыжковых элементов, среди которых фирменный тройной лутц-тройной риттбергер, каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера и еще несколько тройных прыжков. На исполнение каждого — не больше 15 секунд. Любое падение сбивает с ритма и тянет за собой другие помарки и неточности.

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На чемпионате мира в Милане все увидели, как тяжело Загитовой даются поражения. В Саранске она смогла взять себя в руки (по крайней мере, на публике). Это главное различие двух прокатов. В Милане Загитова была потеряна. Сейчас прекрасно понимает (и пытается принять) все, что с ней происходит.

Остальным еще во время трансляции все объяснила Татьяна Тарасова.

«Что же это было? Выходят дети, прыгают четверные прыжки. Это, как ни крути, действует на психику. И я все равно грешу на акклиматизацию. Только приехали из Канады — сразу коньки надевай и никакого отдыха нет. Ни денечка. Она уже не могла больше собираться. Вчера собралась. А сегодня — нет. Что-то разладилось. Они же все живые, не машины.

Как ее не поддержать — она же олимпийская чемпионка! Она очень плохо провела разминку, но она и вчера плохо провела разминку, но собралась. Будь это в другой день, она бы выехала легко, потому что обладает и скоростью, и координацией, и прыжком, и красотой.

Евгения Медведева

Это прозвучит странно, но после провала в короткой программе у Жени появилось некоторое преимущество над соперницами. Ей нечего было терять. В итоге — хороший прокат и только одна серьезная ошибка — не получился тулуп в каскаде. До выхода на лед последней разминки Медведева даже лидировала. Итоговые 205,90 балла — слишком несерьезно, когда есть фигуристки, которые чисто приземляют четверные прыжки. Этого хватило, чтобы добраться до седьмого места.

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Седьмое место, конечно, не уровень той Медведевой, к которой все привыкли. Но прямо сейчас она не может лучше и откровенно в этом признается. В нынешнем положении пропущенный чемпионат Европы, скорее, на пользу. Брайан Орсер часто просил, чтобы им дали время. Оно появилось. Правда, совсем немного.

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира-2015 в Саранске не выступала. Но точно станет одной из главных героинь на тренерском совете. Перед ним прямо сейчас стоит очень непростая задача. Надо решить, кого включить в сборную на важные международные турниры — Туктамышеву, которая была очень убедительна на этапах Гран-при и в финале серии, но пропустила чемпионат России из-за болезни. Или Самодурову, которая в Саранске стала третьей среди взрослых (по факту — шестой) и тоже достаточно бодро провела первую половину сезона.

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Ситуация осложняется тем, что обе тренируются в одной группе — у Алексея Мишина. На стороне Лизы более сложный контент, репутация и опыт. Она была чемпионкой мира еще в 2015 году, а сложнейший тройной аксель прыгает еще дольше. Самодурова очень стабильна. Кроме того, у нее не было вынужденной паузы на лечение, а, значит, не нужно восстанавливать форму.

Фигуристов, которые представят Россию на чемпионате Европы, должны объявить уже завтра.

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