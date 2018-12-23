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15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
12:46 (мск), источник: ТАСС

Загитова, Самодурова и Константинова вошли в состав сборной РФ на ЧЕ по фигурному катанию

САРАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошла в основной состав сборной России для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которое прошло в Саранске, сообщает пресс-служба организации.

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В состав женской команды на турнир вошли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева будет первой запасной, Медведева — второй. Также Медведева станет первой запасной в составе сборной России на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Второй запасной стала Мария Сотскова, в основном составе российской команды на Универсиаду заявлены Константинова и Туктамышева.

Согласно критериям отбора ФФККР, место в национальной команде на чемпионат Европы получают спортсменки, занявшие первые два места по итогам национального первенства.

Однако по регламенту занявшие весь пьедестал на чемпионате России в Саранске Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная не могут выступать на взрослых международных соревнованиях из-за возрастного ценза, так как каждой из девушек на момент 1 июля 2018 года не исполнилось 15 лет. Константинова на турнире в Саранске заняла четвертое место, Загитова стала пятой. Самодурова получила место в составе сборной России решением тренерского совета и исполкома федерации.

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Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при и двукратной чемпионкой России. На соревнованиях в Саранске спортсменка заняла седьмое место.

Туктамышева в текущем сезоне впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рике Кихире. Туктамышева обладает четвертым результатом сезона по общей сумме набранных за короткую и произвольную программы баллов (219,02), больше набирали только японка Сатоко Мияхара (219,71), Кихира (233,12) и Загитова (238,43). Спортсменка пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске 21—27 января 2019 года.

Фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России
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12:13 (мск)© Ньюстюб
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