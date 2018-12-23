Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на Универсиаду

Запасными у женщин значатся Евгения Медведева и Мария Сотскова.
Кроме них в состав сборной России на Универсиады вошли:
Мужчины: Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин. Запасные: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Антон Шулепов.
Спортивные пары: Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова/Максим Бобров.
Танцы на льду: Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Запасные: Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.
Синхронное катание: «Татарстан» (Казань), «Дрим Тим» (Самара).
Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.