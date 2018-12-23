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12:54 (мск), источник: Р-Спорт

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на Универсиаду

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Фигуристки Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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Запасными у женщин значатся Евгения Медведева и Мария Сотскова.

Кроме них в состав сборной России на Универсиады вошли:

Мужчины: Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин. Запасные: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Антон Шулепов.

Спортивные пары: Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова/Максим Бобров.

Танцы на льду: Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Запасные: Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

Синхронное катание: «Татарстан» (Казань), «Дрим Тим» (Самара).

Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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