Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на Универсиаду

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на Универсиаду

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Фигуристки Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.