Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Валенсия
Уэска
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь1
Витязь3
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Севилья
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Майнц
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Леванте
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс6
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз5
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз0
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.12
Вегас Голден НайтсОТ3
Монреаль Канадиенс4
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе ШарксОТ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
22.12
Калгари Флэймз1
Сент-Луис Блюз3
Все события
Фоторепортажи
15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
12:56 (мск), источник: ТАСС

Ковтун, Коляда и Самарин вошли в состав сборной РФ на ЧЕ по фигурному катанию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин вошли в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Наверх

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета ФФККР, которое прошло в Саранске.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, запасными будут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду заявлены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин, запасными будут Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Также был определен состав команды на Универсиаду: женщины — Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, запасные — Евгения Медведева, Мария Сотскова; мужчины — Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин; запасные Дмитрий Алиев, Александр Петров, Антон Шулепов; пары — Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова и Максим Бобров, запасные; танцы на льду — Софья Евдокимова и Егор Базин, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, запасные Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске 21—27 января 2019 года. Универсиада состоится с 2 по 12 марта в Красноярске.

 У Квинси Промеса проблемы в Испании, и с футболом это не связано
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Загитова — пятая, но на Евро. С медалями ЧР только юниорки
Как сильно подорожал ЦСКА? Цифры впечатляют
Боксер Коробов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBC
Русский бомбардир обыграл канадского гения. Кучеров — царь НХЛ
Ковальчук вернулся после травмы и выдал королевский матч в НХЛ
Радулов испортил вечер клубу из США. Хватило паса и гола
Ижевский кошмар. В сборной России по биатлону начинается бунт?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь