Ковтун, Коляда и Самарин вошли в состав сборной РФ на ЧЕ по фигурному катанию

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета ФФККР, которое прошло в Саранске.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, запасными будут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду заявлены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин, запасными будут Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Также был определен состав команды на Универсиаду: женщины — Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, запасные — Евгения Медведева, Мария Сотскова; мужчины — Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин; запасные Дмитрий Алиев, Александр Петров, Антон Шулепов; пары — Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова и Максим Бобров, запасные; танцы на льду — Софья Евдокимова и Егор Базин, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, запасные Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.