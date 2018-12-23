Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Валенсия
Уэска
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь1
Витязь3
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Севилья
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Майнц
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Леванте
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс6
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз5
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз0
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.12
Вегас Голден НайтсОТ3
Монреаль Канадиенс4
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе ШарксОТ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
22.12
Калгари Флэймз1
Сент-Луис Блюз3
Все события
Фоторепортажи
15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
12:58 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Туктамышева выписана из больницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы фигуристка Елизавета Туктамышева выписалась из больницы после воспаления легких. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Наверх
Источник: Reuters

«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок», — сказал Мишин.

Туктамышева была госпитализирована и пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких. Ранее было объявлено о том, что спортсменка будет запасной в составе сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Минске 21—27 января 2019 года.

Туктамышева в текущем сезоне впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив олимпийской чемпионке 2018 года соотечественнице Алине Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рике Кихире. Туктамышева обладает четвертым результатом сезона по общей сумме набранных за короткую и произвольную программы баллов (219,02), больше набирали только японка Сатоко Мияхара (219,71), Кихира (233,12) и Загитова (238,43).

 У Квинси Промеса проблемы в Испании, и с футболом это не связано
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Загитова — пятая, но на Евро. С медалями ЧР только юниорки
Как сильно подорожал ЦСКА? Цифры впечатляют
Боксер Коробов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBC
Русский бомбардир обыграл канадского гения. Кучеров — царь НХЛ
Ковальчук вернулся после травмы и выдал королевский матч в НХЛ
Радулов испортил вечер клубу из США. Хватило паса и гола
Ижевский кошмар. В сборной России по биатлону начинается бунт?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь