Фигуристка Туктамышева выписана из больницы

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«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок», — сказал Мишин.

Туктамышева была госпитализирована и пропустила чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких. Ранее было объявлено о том, что спортсменка будет запасной в составе сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Минске 21—27 января 2019 года.