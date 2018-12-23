Фигуристка Туктамышева выписана из больницы
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы фигуристка Елизавета Туктамышева выписалась из больницы после воспаления легких. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы фигуристка Елизавета Туктамышева выписалась из больницы после воспаления легких. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.
«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок», — сказал Мишин.
Туктамышева была госпитализирована и пропустила чемпионат России в Саранске
Туктамышева в текущем сезоне впервые за четыре года вышла в финал